«Если же давать отсрочку от армии единственному сыну, многие просто перестанут рожать больше». Такое мнение в материале издания «СБ. Беларусь сегодня» высказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Мартынов.



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Напомним, что сейчас в парламенте рассматривают изменения в закон о воинской обязанности и воинской службе. При этом ранее, в ноябре 2017 года Александр Лукашенко предложил проанализировать практику, когда раньше молодых людей, если они были единственными детьми в семье, могли и не призывать в армию. Об этом президент заявил после трагедии с Александром Коржичем в Печах.

— Чтобы принять такое решение, надо проанализировать потребность в призывниках, количество молодежи призывного возраста, просчитать все по годам, — отметил Игорь Мартынов. — Дело в том, что сейчас призыву подлежат те ребята, которые родились в конце 1990-х годов. А тогда в стране было много семей с одним ребенком. С другой стороны, сегодня наша демографическая политика нацелена на повышение рождаемости.

Планируется, что в законе о воинской обязанности и воинской службе могут ввести новый вид отсрочки врачам-интернам и провизорам-интернам, чтобы они могли продолжить обучение. Также Министерство обороны предложило включать период срочной службы в страховой стаж для начисления пенсии.

Напомним, что количество молодых людей, уклоняющихся от явки в военкомат, ежегодно не превышает одного процента от общего количества призывников. В прошлом году за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу было осуждено 676 граждан. Более трех тысяч призывников военкоматы привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 25.1 Кодекса об административных правонарушениях за неявку без уважительных причин. Иногда призывники не проходят назначенное им дополнительное медицинское обследование или не представляют результаты такого обследования к установленной дате. Порой и сами комиссии допускают ошибки, основываясь на неверном заключении врачей о состоянии здоровья призывника.