В Могилеве педагог подозревается в краже кошелька с деньгами у 15-летнего подростка

В Могилеве возбуждено дело в отношении педагога, которая подозревается в краже кошелька у учащегося одного из местных лицеев.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова, преступление было совершено в ноябре. «В милицию поступило заявление от 15-летнего учащегося одного из лицеев города, который рассказал, что утром в отделении „Белпочта“ на улице Народного Ополчения у него пропал оставленный без присмотра кошелек с 55 рублями и проездным билетом», — рассказала сотрудница милиции.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что кошелек похитила ранее не судимая 40-летняя могилевчанка — педагог одного из учреждений образования города. Она увидела кошелек и постаралась незаметно забрать его себе.

В настоящее время похищенное изъято. Могилевский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело в отношении подозреваемой.