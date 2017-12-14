ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Основной фактор миграции в Беларуси – отсутствие границы с Россией

15.12.2017 16:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Открытость границы с Российской Федерацией — это основной фактор миграции в Беларуси, сообщил в мультимедийном пресс-центре Sputnik во время видеомоста на тему "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства" координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Павел Холод.

Основной фактор миграции в Беларуси – отсутствие границы с Россией
© Sputnik / Александр Шурмелев
Эксперт: в самом понятии "миграция" нет элемента незаконности

"Миграционную ситуацию в Беларуси обусловливает, в первую очередь, ее транзитное местоположение: страна граничит с тремя государствами ЕС, с Украиной и Российской Федерацией. Стратегическое положение Беларуси – это основной фактор, который влияет на те миграционные тенденции, которые мы наблюдаем", – пояснил он.

Одним из важнейших миграционных факторов также является отсутствие границы между Беларусью и Россией. "Беларусь и Россия представляют единое Союзное государство, граница полностью отсутствует. Открытость границы с этой огромной страной с большим населением — это основной фактор миграции", – отметил Холод.

По его словам, на фоне других стран региона миграция не так актуальная для Беларуси, но поскольку геополитически страна расположена на стыке ЕС и России, все риски, связанные с миграцией, остаются.

В пятницу 15 декабря в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Москва – Баку – Бишкек – Кишинев – Минск на тему "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия – это единое Союзное государство, граница между двумя странами отсутствует, и это существенно влияет на миграционные процессы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно появилась поляна новогодних елок от городских предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика