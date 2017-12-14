Основной фактор миграции в Беларуси – отсутствие границы с Россией

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Открытость границы с Российской Федерацией — это основной фактор миграции в Беларуси, сообщил в мультимедийном пресс-центре Sputnik во время видеомоста на тему "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства" координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Павел Холод.



© Sputnik / Александр Шурмелев Эксперт: в самом понятии "миграция" нет элемента незаконности

"Миграционную ситуацию в Беларуси обусловливает, в первую очередь, ее транзитное местоположение: страна граничит с тремя государствами ЕС, с Украиной и Российской Федерацией. Стратегическое положение Беларуси – это основной фактор, который влияет на те миграционные тенденции, которые мы наблюдаем", – пояснил он.

Одним из важнейших миграционных факторов также является отсутствие границы между Беларусью и Россией. "Беларусь и Россия представляют единое Союзное государство, граница полностью отсутствует. Открытость границы с этой огромной страной с большим населением — это основной фактор миграции", – отметил Холод.

По его словам, на фоне других стран региона миграция не так актуальная для Беларуси, но поскольку геополитически страна расположена на стыке ЕС и России, все риски, связанные с миграцией, остаются.

В пятницу 15 декабря в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Москва – Баку – Бишкек – Кишинев – Минск на тему "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства".