|
Основной фактор миграции в Беларуси – отсутствие границы с Россией
15.12.2017 16:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Открытость границы с Российской Федерацией — это основной фактор миграции в Беларуси, сообщил в мультимедийном
© Sputnik / Александр Шурмелев
"Миграционную ситуацию в Беларуси обусловливает, в первую очередь, ее транзитное местоположение: страна граничит с тремя государствами ЕС, с Украиной и Российской Федерацией. Стратегическое положение Беларуси – это основной фактор, который влияет на те миграционные тенденции, которые мы наблюдаем", – пояснил он.
Одним из важнейших миграционных факторов также является отсутствие границы между Беларусью и Россией. "Беларусь и Россия представляют единое Союзное государство, граница полностью отсутствует. Открытость границы с этой огромной страной с большим населением — это основной фактор миграции", – отметил Холод.
По его словам, на фоне других стран региона миграция не так актуальная для Беларуси, но поскольку геополитически страна расположена на стыке ЕС и России, все риски, связанные с миграцией, остаются.
В пятницу 15 декабря в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Москва – Баку – Бишкек – Кишинев – Минск на тему "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия – это единое Союзное государство, граница между двумя странами отсутствует, и это существенно влияет на миграционные процессы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии