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Белорусы чаще всего эмигрируют в Россию
15.12.2017 17:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Белорусы чаще всего эмигрируют в Россию, об этом заявил в мультимедийном
© Sputnik/ Ирина Калашникова
"Точную статистику, сколько белорусов уезжает в Россию, не приведет сегодня никто. В интернете мелькают цифры от 50–100 тысяч человек по официальным данным до чуть ли не миллиона по информации других источников", – отметил эксперт.
По его личным оценкам, эти цифры составляют порядка 200–300 тысяч белорусов в год. "Это люди, трудящиеся на сезонных работах, зачастую они не регистрируются. Кроме того, они часто не заключают трудовые договоры с субъектами Российской Федерации, потому что это позволяет им уходить от налогообложения. Часто они работают вахтенным методом: отработали месяц – вернулись", – рассказал Холод.
По официальным данным, белорусы эмигрируют и в другие страны, например, в Польшу. "С некоторых пор очень активно выдают карты поляков. Те белорусы, у которых есть польские корни, могут беспрепятственно жить и работать на территории Польши. Кроме того, белорусы зачастую уезжают в Германию, в Бельгию, в США и другие страны", – пояснил координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Беларуси.
Для Беларуси само понятие миграции до настоящего момента носит положительный характер, миграционное сальдо у страны положительное. "Иммиграция превалирует над эмиграцией: больше людей приезжает к нам, чем уезжает от нас. Это помогает стране, в том числе выравнивать демографический баланс, который с 90-х годов у нас складывается отрицательный – смертность превышает рождаемость. Миграция здесь является позитивным фактором", – заявил Холод.
В пятницу 15 декабря в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел
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В список стран, в которые белорусы часто переезжают на постоянное место жительства, также вошли Польша, Германия, Бельгия и США.
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