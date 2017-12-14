МИНСК, 15 дек – Sputnik. Белорусы чаще всего эмигрируют в Россию, об этом заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Павел Холод во время видеомоста на тему "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства".



© Sputnik/ Ирина Калашникова Основной фактор миграции в Беларуси – отсутствие границы с Россией

"Точную статистику, сколько белорусов уезжает в Россию, не приведет сегодня никто. В интернете мелькают цифры от 50–100 тысяч человек по официальным данным до чуть ли не миллиона по информации других источников", – отметил эксперт.

По его личным оценкам, эти цифры составляют порядка 200–300 тысяч белорусов в год. "Это люди, трудящиеся на сезонных работах, зачастую они не регистрируются. Кроме того, они часто не заключают трудовые договоры с субъектами Российской Федерации, потому что это позволяет им уходить от налогообложения. Часто они работают вахтенным методом: отработали месяц – вернулись", – рассказал Холод.

По официальным данным, белорусы эмигрируют и в другие страны, например, в Польшу. "С некоторых пор очень активно выдают карты поляков. Те белорусы, у которых есть польские корни, могут беспрепятственно жить и работать на территории Польши. Кроме того, белорусы зачастую уезжают в Германию, в Бельгию, в США и другие страны", – пояснил координатор программ Представительства Международной организации по миграции в Беларуси.

Для Беларуси само понятие миграции до настоящего момента носит положительный характер, миграционное сальдо у страны положительное. "Иммиграция превалирует над эмиграцией: больше людей приезжает к нам, чем уезжает от нас. Это помогает стране, в том числе выравнивать демографический баланс, который с 90-х годов у нас складывается отрицательный – смертность превышает рождаемость. Миграция здесь является позитивным фактором", – заявил Холод.

В пятницу 15 декабря в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Москва – Баку – Бишкек – Кишинев – Минск на тему "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства".