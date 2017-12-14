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Лесхозы Минской области начнут продавать елки с 20 декабря

15.12.2017 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек – Sputnik. Лесхозы Минской области начнут реализацию новогодних елей гражданам уже 20 декабря, сообщили Sputnik в пятницу в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Лесхозы Минской области начнут продавать елки с 20 декабря
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Лесхозы заготовили для продажи 180 тысяч елок и сосен

В белорусской столице граждане смогут купить ели к Новому году позже – елочные базары открываются в Минске 22 декабря.

"С 20 декабря лесхозы объединения начнут реализацию новогодних деревьев. Продавать лесхозы будут не только новогодние ели, но и сосны, а также новогодние букеты из веток хвойных деревьев, ели в кадках", – сказали в объединении.

Там также сообщили, что в текущем году лесхозы области организуют 246 торговых точек по продаже елок, в Минске – 21, в городах области – 63, в лесничествах – 162.

В ГПЛХО уточнили, что цены на новогодние деревья в лесничествах будут ниже, чем на торговых точках.

По информации объединения, в 2017 году новогодние ели лесники заготавливают на специализированных плантациях, просеках, полосах отвода, лесосеках санитарных рубок, что не наносит ущерба природе.

 
Теги: Минск
 
 
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Цены на новогодние деревья в лесничествах будут ниже, чем на торговых точках.

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