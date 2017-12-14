Принц Гарри и Меган Маркл назначили свадьбу на 19 мая

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Британский принц Гарри и Меган Маркл собираются пожениться в субботу 19 мая в капелле Святого Георгия, сообщили в Кенсингтонском дворце.



© REUTERS/ Hannah McKay Маркл впервые появилась на публике в качестве невесты принца Гарри

Свадьба в субботу – редкость для британской королевской семьи. Так, королева Елизавета II выходила замуж во вторник, принц Уильям – в пятницу. Отец Гарри и Уильяма – принц Чарльз – узаконил брак с Камиллой Паркер Боулз в субботу, но изначально свадьба планировалась на пятницу и была перенесена из-за экстренных обстоятельств.

Свадьба Гарри попадает на финал Кубка Англии по футболу, который традиционно посещает его брат Уильям.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 декабря 2017 г.

Принц и его невеста объявили о помолвке 27 ноября, и спустя несколько дней Гарри появился с Меган на публике в ходе ряда официальных мероприятий в Ноттингеме.

Невеста принца стала известна благодаря роли в сериале "Форсмажоры", два года назад с принцем ее познакомили общие друзья.

В этом году Маркл отпразднует Рождество с королевской семьей в Норфолке. Приглашение ее на Рождество – это нарушение традиции, Маркл станет первой невестой, которая присоединится к рождественским празднованиям королевской семьи прежде, чем официально станет супругой принца. Предполагается, что вместе с другими членами семьи она посетит церковь Святой Магдалины.