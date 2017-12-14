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Принц Гарри и Меган Маркл назначили свадьбу на 19 мая

15.12.2017 17:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек – Sputnik. Британский принц Гарри и Меган Маркл собираются пожениться в субботу 19 мая в капелле Святого Георгия, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Принц Гарри и Меган Маркл назначили свадьбу на 19 мая
© REUTERS/ Hannah McKay
Маркл впервые появилась на публике в качестве невесты принца Гарри

Свадьба в субботу – редкость для британской королевской семьи. Так, королева Елизавета II выходила замуж во вторник, принц Уильям – в пятницу. Отец Гарри и Уильяма – принц Чарльз – узаконил брак с Камиллой Паркер Боулз в субботу, но изначально свадьба планировалась на пятницу и была перенесена из-за экстренных обстоятельств.

Свадьба Гарри попадает на финал Кубка Англии по футболу, который традиционно посещает его брат Уильям.

Принц и его невеста объявили о помолвке 27 ноября, и спустя несколько дней Гарри появился с Меган на публике в ходе ряда официальных мероприятий в Ноттингеме.

Невеста принца стала известна благодаря роли в сериале "Форсмажоры", два года назад с принцем ее познакомили общие друзья.

В этом году Маркл отпразднует Рождество с королевской семьей в Норфолке. Приглашение ее на Рождество – это нарушение традиции, Маркл станет первой невестой, которая присоединится к рождественским празднованиям королевской семьи прежде, чем официально станет супругой принца. Предполагается, что вместе с другими членами семьи она посетит церковь Святой Магдалины.

 
Теги: Минск
 
 
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Маркл станет первой, кто присоединится к празднованию Рождества с королевской семьей до свадьбы.

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