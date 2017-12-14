После побега из спецучилища закрытого типа № 2 в Могилеве 16-летний Андрей оказался в больнице с переломом позвоночника. По словам подростка, травму он получил, когда его и еще пять беглецов избивали на территории училища после поимки. Андрей провел в больнице две с половиной недели, и сегодня его выписали. Не домой, как добивалась его мать, а в спецучилище — там, по словам руководства, созданы все условия для выздоровления парня, которого ждет еще несколько месяцев лечения и реабилитации. Но не в медчасти учреждения.





Шестеро подростков убежали из СПТУ 26 ноября. Их нашли в тот же день и вернули в учреждение, а после, по их словам, избили. В отношении директора спецучилища и его заместителя возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Мужчины задержаны и заключены под стражу. «Следствие установило, что обвиняемые (…) избили несовершеннолетних, а затем организовали незаконное помещение их в комнату, ограничив тем самым свободу, — рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Вместо медчасти — родительская комната

В больнице к подростку был круглосуточно приставлен сотрудник училища — так положено по правилам. В день выписки за парнем на машине приехали сотрудники СПТУ.

— Мы создали все условия для того, чтобы учащийся выздоравливал. Будем соблюдать все рекомендации врача, — рассказала TUT.BY заместитель директора по воспитательной работе СПТУ № 2 Алла Дикова. По ее словам, она не припоминает, чтобы в медчасть училища до этого попадали подростки с похожими травмами, вынужденные соблюдать постельный режим.

В больнице Андрею наложили гипс. В нем ему предстоит проходить около месяца. Еще столько же времени уйдет на реабилитацию и разработку позвоночника, мышц спины. Подросток пожаловался матери, что гипс довольно тяжелый и неудобный — давит на тазобедренные кости.

Елена Щавликова говорит, что пыталась добиться того, чтобы училище купило ему специальный корсет, но замдиректора от этого вопроса ушла. По словам матери, пока ее сын не будет находиться в медчасти — там идет ремонт:

— Дикова сказала, что они скоро закончат, но там еще столько работы! Я знаю, потому что первая специальность у меня строительная. Андрея поселили в комнате, которая обозначена, как родительская. Она находится на втором этаже здания, где размещается столовая. Там отдельные туалет, душевая, в комнате — шкаф, тумбочка, две кровати, диван.

По словам женщины, ей разрешили приезжать и даже оставаться ночевать в комнате с сыном, когда она только пожелает. Правда, звонить по-прежнему только он может ей — раз в неделю. Узнавать о самочувствии сына Елена может у медперсонала.



Андрей идет по коридору областной детской больницы с соседом по палате в сопровождении сотрудника спецучилища. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Замдиректора распорядилась, чтобы еду сыну приносили сюда. Обед и принесли — при мне, — продолжает Елена. — Я довольна условиями, которые ему предоставили. Боюсь только, чтобы это не было показухой для меня. Вдруг я уеду — а сына выселят оттуда и отправят ко всем. У меня нет доверия руководству этого училища.

По словам матери, к парню так же, как и в больнице, приставлен «режимник». Они сменяются, и женщина опасается, что рядом с сыном окажется тот, кто, по словам подростка, его избивал — мужчину мать видела сегодня на территории учреждения.

«Была бы справедливость — не сбегали бы»

В больницу Андрей, как рассказала его мать, попал не в день побега и поимки — это было воскресенье, — а только во вторник. И после того, как в училище пришли сотрудники УВД, чтобы принять заявления о побоях у подростков. Силовики пришли по сигналу своих коллег. которые ловили подростков. Их беглецы просили отвести в опорный пункт, «потому что знали, что их ждет в училище». Милиционерам ребята и пожаловались на побои, на несправедливые запреты. Те пообещали помочь.

— Они и сбегали-то для того, чтобы рассказать обо всем этом, написать заявление на руководство. Потому что сообщить об этом оттуда не могли. Позвонить они могут раз в неделю — по расписанию. Для этого в родительской комнате установлен телефонный автомат. Есть карточка — звони, нет — твои проблемы. Письма приходят практически с недельной задержкой. И все это контролируется. Представляете, что значит для матери, не иметь возможности связаться со своим ребенком? — говорит Елена.

По словам матери, с компьютера замдиректора Диковой можно выйти в интернет, который подключили специально для того, чтобы ребята могли связаться с родными, близкими по скайпу. Но, как говорил ей Андрей, он не слышал ни разу, чтобы кто-то пользовался этой возможностью.





В больнице Андрей чувствовал себя «как в санатории». Он отдыхал, рисовал, пробовал даже писать — подросток увлекается рэпом и учавствовал в рэп-баттле в Черикове. «Хотел прославиться так, а получилось по-другому», — усмехается мать. При этом от учебы в больнице парень отказался.

— Он никогда не стремился к учебе. Он даже в первом классе на второй год оставался. Потом учился в интегрированном классе с облегченной программой: им там не преподавали химию, физику, геометрию. После школы мы думали, что он пойдет в бобруйское училище, но он хочет сейчас в Хотимск учиться на слесаря по ремонту сельхозмашин. А дальше видно будет, — сказала женщина.

Андрей говорит, что в училище парень чувствовал себя неплохо, несмотря на то, что ему, не стремящемуся к получению знаний, учиться приходилось — режим. Здесь он нашел таких же увлекающихся рэпом ребят — все они должны были выступать на каком-то мероприятии. Побег подростки совершили из-за несправедливого наказания: провинились несколько парней, но пострадали из-за этого все.

«Если нужно, дойду до президента»





Как себя сейчас чувствуют другие беглецы, которые также написали заявления на руководство и сотрудников училища после избиения, Елена Щавликова не знает. Она пытается найти матерей других ребят — «вдруг они не в курсе того, что происходит». Женщина настроена решительно:

— Я сказала им [руководству спецучилища]: я вас не боюсь, я вас выведу на чистую воду. О чем можно говорить, если директор СПТУ Малышкин говорил мне по телефону, будто не знал о произошедшем, так как был в отпуске, а сын мне рассказал, что это по указанию директора их оставили стоять на всю ночь, а на следующее утро он ударил моего сына ладонью в лоб? Такого быть не должно ни в одном учреждении образования. Если нужно, я до президента дойду, но правды добьюсь.

По словам Елены Щавликовой, она будет готовить иск на возмещение ущерба на сумму около 10 тыс. рублей. Ее сыну Андрею еще предстоит пройти следственные действия, в том числе чтобы выявить причины и обстоятельства получения травмы позвоночника.