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"Шпилька" силовикам от Лукашенко: КГБ лучше всех борется с коррупцией

15.12.2017 19:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек – Sputnik. Компетентные службы Беларуси сумели обуздать коррупцию в республике, но Комитет государственной безопасности борется с ней лучше, чем другие ведомства, которые должны пресекать совершение коррупционных преступлений, заявил в пятницу в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Шпилька" силовикам от Лукашенко: КГБ лучше всех борется с коррупцией
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава государства 15 декабря принял участие в торжественном мероприятии, которое прошло в белорусской столице и было посвящено 100-летию органов госбезопасности.

"Скажу прямо: эту роль (в борьбе с коррупцией – Sputnik) они (КГБ – Sputnik) исполняют гораздо эффективнее других соответствующих структур государства, призванных бороться с этим злом", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент отметил, что в последнее время в Беларуси коррупцию удалось обуздать благодаря общим усилиям компетентных служб. Но, по словам Лукашенко, о полной ее ликвидации говорить рано.

"Взяточничество, хищения, теневая коммерция и прочие нарушения закона подобного рода по-прежнему представляют собой огромную опасность для страны", – констатировал белорусский лидер.

Президент также привел пример успешной работы КГБ: сотрудники комитета пресекли получение крупнейшей в стране взятки в размере 5 миллионов долларов США. Лукашенко призвал КГБ и в дальнейшем продолжать активно бороться с различными схемами ухода от налогов, выводом средств за границу.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам белорусского лидера, коррупцию в стране удалось обуздать, но о полной ее ликвидации говорить рано.

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