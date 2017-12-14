МИНСК, 15 дек – Sputnik. Компетентные службы Беларуси сумели обуздать коррупцию в республике, но Комитет государственной безопасности борется с ней лучше, чем другие ведомства, которые должны пресекать совершение коррупционных преступлений, заявил в пятницу в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: быть чекистом – значит быть патриотом

Глава государства 15 декабря принял участие в торжественном мероприятии, которое прошло в белорусской столице и было посвящено 100-летию органов госбезопасности.

"Скажу прямо: эту роль (в борьбе с коррупцией – Sputnik) они (КГБ – Sputnik) исполняют гораздо эффективнее других соответствующих структур государства, призванных бороться с этим злом", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент отметил, что в последнее время в Беларуси коррупцию удалось обуздать благодаря общим усилиям компетентных служб. Но, по словам Лукашенко, о полной ее ликвидации говорить рано.

"Взяточничество, хищения, теневая коммерция и прочие нарушения закона подобного рода по-прежнему представляют собой огромную опасность для страны", – констатировал белорусский лидер.

Президент также привел пример успешной работы КГБ: сотрудники комитета пресекли получение крупнейшей в стране взятки в размере 5 миллионов долларов США. Лукашенко призвал КГБ и в дальнейшем продолжать активно бороться с различными схемами ухода от налогов, выводом средств за границу.