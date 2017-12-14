С мэром вместо Деда Мороза и фейерверком. В Могилеве зажгли огни на главной елке города

В Могилеве дали старт новогодним и рождественским мероприятиям, которые будут длиться около месяца. Вечером 15 декабря на площади Славы торжественно зажгли огни на главной елке города. Впервые главное новогоднее дерево установили не на площади Ленина. Впервые сакральную фразу произнес глава города, а не Дед Мороз.





Пока на площади Славы шел праздник с танцами и песнями, Дед Мороз со Снегурочкой и снеговичком, символизирующим наступающий 2018 год, прокатился по улице Первомайской на «санях» — грузовике, украшенном огнями.

У елки на площади сказочных персонажей ждали с нетерпением, поэтому приветствовали радостными криками.









































Танцы Деда Мороза и Снегурочки со Снеговичком были недолгими, как и речь сказочного бородача, который сказал, что спустя год очень рад снова увидеть могилевчан и празднично украшенный Могилев.

Глава города Владимир Цумарев поблагодарил всех горожан за добрые дела, которые они сделали за прошедший год — юбилейный, ведь Могилев отпраздновал 750-летие. Рассказал, как благодаря упорному труду могилевчан в 2017-м удалось отремонтировать три моста, часть Минского шоссе и площади Славы, продолжить строить парк в Подниколье и делать капремонт больниц, открыть новый детский сад .

Владимир Цумарев пожелал горожанам всех благ и только хороших новостей, а потом вместе со зрителями произнес главную фразу вечера: «Раз, два, три — елочка, гори!». Огни зажглись не сразу, но это традиция — с первого раза не все кричат волшебную фразу достаточно громко.









































Следующее мероприятие в череде праздников — это открытие выставки-ярмарки «Навагоднія казкі са «Шчырай майстэрняй» в городском выставочном зале (улица Болдина, 1) 20 ноября в 16.00. А 25 декабря в Могилеве пройдет шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Подробная афиша новогодних мероприятий в Могилеве — тут .