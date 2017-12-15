Новогоднее чудо. Гродненский филиал TUT.BY приглашает присоединиться к благотворительной акции

Перед Рождеством и Новым годом очень хочется верить в чудеса. Гродненский филиал Белорусского портала TUT.BY во второй раз запускает благотворительную акцию в помощь детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. Мы приглашаем всех поучаствовать в акции и стать для детей настоящими волшебниками.





Чем можно помочь?

Можно принести сладости, развивающие игры, детскую косметику, предметы гигиены, спортивную форму и товары для занятий спортом, детскую одежду. Все будет в праздничной обстановке передано детям с ограниченными возможностями, которые воспитываются в одном из специализированных учреждений.

Куда и когда можно доставить подарок?

Сбор вещей проходит в гродненском офисе портала TUT.BY по адресу: улица Дзержинского, 40, 2-й этаж, офис 19, с 08.00 до 18.00. Акция продлится до 27 декабря. Подарки для деток можно приносить каждый день с 8.30 до 18.00.

Дополнительная информация по телефону +375 152 60-92-63