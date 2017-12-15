15 декабря в торговом центре Green City в Каменной Горке прошла презентация бренда кондитерских Dolce, который работает на рынке уже 17 лет. Мы расспросили его учредителя об инвестициях и окупаемости кафе сети, а также узнали, когда в Минске откроется ресторан австралийской кухни.





Сейчас в столице работают четыре кафе-кондитерских Dolce: два в центре и два в спальных районах. Одно из них расположено в ТРЦ Green City. Dolce работает как кафе и кондитерская, где продают десерты и кофе, а также делают кондитерскую продукцию на заказ.

Во время презентации для гостей торгового центра устроили небольшой концерт и развлекательные мероприятия, а также провели дегустацию десертов. Мы же побеседовали с учредителем.





Владелец сети — Виктор Значенок. Развивается бренд компанией «Шокоайс». Учредитель говорит, что на белорусском рынке общепита он работает с 1993 года: кроме кондитерских, у него есть кафе «Колесо». А с 2000 года появилась Dolce.

— Кондитерская — это больше от сердца. Даже нельзя сказать, что сегодня это большой бизнес.





Виктор говорит, что занимался и международными перевозками, и поставками фруктов. Сейчас его основной вид деятельности — операции с недвижимостью.

«Это не золотая жила»

В августе 2017 года четвертое кафе Dolce открылось в Каменной Горке. Значенок говорит, что с учетом аренды помещения в него вложили около 100 тысяч долларов. И работать, уверен он, здесь будет выгодно — когда в торговом центре откроются бутики, тогда пойдет трафик и в кофейню. При хорошем раскладе заведение окупится за 2−3 года.

А срок окупаемости заведения в Малиновке — как минимум 4 года, потому что мест в кафе очень мало.

— Это очень прибыльно, если использовать маргарины, растительные сливки. Но мы используем масло, сыры, дорогой шоколад — это не слишком окупаемая вещь. Мы впервые работаем в торговом центре, и аренда тут значительная, поэтому кофейня пока на инвестициях.





Заведение на Немиге, например, окупилось за первый год работы, так как помещение для кафе — их собственность. Другое дело, когда оно взято в аренду.

— Это риск, это большой риск. Мы делаем десерты и кондитерские изделия для корпоративных мероприятий, в качестве заказных тортов для праздников. Вот это более окупаемо. Мы работаем с небольшой прибылью, но это для того, чтобы содержать персонал. Это не золотая жила.





В кофейне в том же ТРЦ Green City пирожные по 100 граммов стоят около 6 рублей, эклер — около 4 рублей. Торт по ГОСТу «Ленинградский» на полкило здесь можно купить за 7 рублей. Капучино — от 3.

— Если вы возьмете раскладку цен на муссовые десерты в городе, то наши — самые дешевые. У нас самое дорогое пирожное стоит около шести рублей. Есть и советские тортики, которые у нас могут купить и пенсионеры, а есть килограммовые муссовые торты и за 70 рублей — это уже для людей с достатком выше среднего.





На вопрос: «Зачем все это нужно?» — Значенок отвечает:

— Чтобы подача блюда, как в ресторане, была доступна и простым людям. Чтобы люди в Беларуси чувствовали себя комфортно, не хуже, чем в Париже.

«Расширяемся. На проспекте откроем австралийскую кухню»

Dolce позиционируют себя как кондитерская, где работают с натуральным сырьем. Продукты, кстати, в основном используются белорусские.

«Хорошая, натуральная кухня — это наш принцип», — подчеркивает Значенок.

Но наряду с кондитерскими есть одно заведение Dolce, где кроме сладостей подают и блюда основного меню. В таком же формате владелец хочет преобразовать и заведение на проспекте Независимости, 89, где уже действует небольшая кофейня сети. По этому же адресу в правом крыле откроют еще и ресторан.





— Мы усовершенствуем то, что есть, и сделаем австралийскую кухню. Тунец в меню там точно будет. Ценовой сегмент — средний, на некоторые позиции — средний плюс.

Экзотических блюд в меню не обещают, но площадку сделают большой — мест на 40.

Открыть заведение планируют до конца года.