16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Котловка-Лаворишкес" могут возникнуть заторы из-за ремонта дороги, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

По информации Гродненской региональной таможни, полученной от Вильнюсской территориальной таможни, при въезде на территорию Литвы в пункте пропуска "Лаворишкес" до 30 декабря будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия. Перевозчиков и физических лиц просят учитывать эту информацию при пересечении границы.

"Из-за ремонта дороги могут возникнуть некоторые неудобства при прохождении транспортных средств через пункт пропуска "Котловка-Лаворишкес", - отметили в Госпогранкомитете.-0-