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В пункте пропуска "Котловка-Лаворишкес" возможны заторы из-за ремонта дороги
16.12.2017 11:39 — Новости Общества | БелТА
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Котловка-Лаворишкес" могут возникнуть заторы из-за ремонта дороги, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
По информации Гродненской региональной таможни, полученной от Вильнюсской территориальной таможни, при въезде на территорию Литвы в пункте пропуска "Лаворишкес" до 30 декабря будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия. Перевозчиков и физических лиц просят учитывать эту информацию при пересечении границы.
"Из-за ремонта дороги могут возникнуть некоторые неудобства при прохождении транспортных средств через пункт пропуска "Котловка-Лаворишкес", - отметили в Госпогранкомитете.-0-
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