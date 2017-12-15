Родился и не пригодился? Почему брестчане массово уезжают за границу

С начала года из Брестской области на работу в Польшу выехало в 6 раз больше людей, чем год назад. И это только по официальным каналам. Белорусы меняют географию трудоустройства, пишет «Вечерний Брест».

Не сумев найти работу с достойной оплатой на родине, они все чаще ищут ее не на востоке, а на западе. За последние два-три года число фирм и кадровых агентств, имеющих лицензию МВД на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством в Польше, выросло в несколько раз. Сейчас в этом списке — более 50 юрлиц и ИП, работающих по всей Беларуси. Только при их посредничестве и только за 9 месяцев этого года в Польшу на работу выехало более 2100 человек. Большинство — из Брестской и Гродненской областей.

Опыт работы не требуется

Интернет пестрит объявлениями о вакансиях в Польше. Чаще всего требуются рабочие строительных специальностей и разнорабочие. Нужны люди на конвейер на заводы по производству бытовой техники и электроники (LG, HYUNDAI и др.), на предприятие по изготовлению соков, на птицефабрики, в службу экспресс-доставки, на мясокомбинаты, на завод CERSANIT и прочая, и прочая. Кладовщики, грузчики, уборщики помещений… Соседняя страна предлагает сотни вакансий с пометкой «опыт работы не требуется»… И брестчане едут. Потому что у нас, чтобы получать 500 долларов в эквиваленте, надо или работать на «топовом» предприятии, каких в городе по пальцам пересчитать, или быть специалистом высочайшей квалификации. В Польше же есть возможность зарабатывать такие деньги даже тому, кто квалификации не имеет вообще.

«Самая низкооплачиваемая вакансия, которая есть сегодня в нашей базе данных, подразумевает зарплату от 400 долларов в месяц, — говорит Денис, директор одного из кадровых агентств в Бресте. — Там, где интенсивность труда выше и график работы более плотный, заработок исчисляется 500−600 долларами. Наличие некоторой квалификации позволяет зарабатывать от 750 долларов и выше».

В тему По информации МВД Республики Беларусь, численность трудящихся-мигрантов, выехавших из страны для работы на основе подписанных договоров и контрактов, за январь-сентябрь 2017 года составила 8187 человек. Для сравнения: за весь прошлый год на работу за границу выезжали 7403 человека, за 2015 год — 6328. За период с 1 января по 30 сентября 2017 г. по трудовым договорам из Беларуси за границу выехали: в Россию — 4864 человека; в Польшу — 2102; в США — 465; в Германию — 177 человек.

Не манна небесная

Как правило, кадровые агентства при трудоустройстве в Польше предлагают бесплатное жилье и оплату труда «европейского уровня». В действительности проблему с жильем каждый работодатель решает по-разному. «Кто-то даст более высокую зарплату, но будет высчитывать из нее расходы на проживание. Кто-то поставит зарплату меньше, но выдает иностранным работникам проездные билеты, организует бесплатные обеды и предоставляет жилье с оплаченными коммунальными услугами. Большинство нанимателей заинтересовано в том, чтобы предоставлять иностранным рабочим расширенный социальный пакет. Тогда они меньше отвлекаются и больше работают. Но бывает по-всякому», — поясняет Денис.

Оплата труда «европейского уровня» тоже не означает, что 500 долларов уборщик помещений или рабочий на конвейере будет получать за красивые глаза. В составляющей заработной платы едва ли не решающую роль играет график работы. Если он подразумевает 8-часовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе, на высокие доходы рассчитывать не стоит: неквалифицированный труд оплачивается по часам. Чаще всего работодатель предлагает другой график: 6 дней в неделю по 10−12 часов. Изредка попадаются предложения типа «работа по 8−16 часов по желанию работника». И белорусы соглашаются, потому что верят: отработав полгода по 12−16 часов в день, они смогут скопить энную сумму, которую в Беларуси им не заработать.

В грузчики с тремя дипломами

По информации управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома, с начала этого года через фирмы-лицензиаты, работающие в Брестской области, зарегистрировано 926 договоров на трудоустройство в Польше. Для сравнения: за весь прошлый год таких договоров было заключено всего 147. Поток трудовых мигрантов в соседнюю страну растет как снежный ком.

«Обычно в первый раз на работу едет один человек, — рассказывает Денис. — Если все хорошо, через несколько месяцев он приводит с собой членов семьи и родственников. Среди наших клиентов немало семейных пар. В основном это люди, у кого уже взрослые дети. Если семьи остаются дома, люди стараются приезжать в Брест на выходные. Но это возможно только в том случае, если человек работает недалеко от границы. Большинство же вакансий — за Варшавой, а оттуда особо не наездишься».

В разнорабочие в Польшу устраиваются не только люди без высокой квалификации. В одном из агентств я стала невольной свидетельницей сцены: оформлять документы пришел молодой человек с тремя вузовскими дипломами. Полгода он обивал пороги разных организаций в Бресте, но найти работу ни по одной из специальностей так и не смог. От безысходности решил податься в грузчики. Здесь ему предложили вакансию за 350 рублей. В Польше — 700 долларов при 10-часовом рабочем дне. Выбор ему показался очевидным…

Александр Томашев, начальник управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома:

— Два года назад в Брестской области работали три-четыре фирмы, которые имели лицензию на право трудоустраивать граждан за пределами Республики Беларусь. Сейчас таких фирм 16, и интерес к этой теме продолжает расти. Лицензию на право осуществлять трудоустройство за границей выдает департамент по гражданству и миграции МВД, и к нам то и дело обращаются люди за консультацией, что для этого надо. Все наши лицензиаты работают строго в правовом поле и по четко прописанным правилам. Их перечень опубликован на сайте департамента. И если человек все же решил искать работу в Польше или любой другой стране, я настоятельно советую делать это не самостоятельно, хотя законодательство это позволяет, а именно через фирму-лицензиата. Она обязана позаботиться о том, чтобы у вас был заключен двусторонний трудовой договор с четко прописанными характером работы и условиями оплаты, чтобы была открыта трудовая виза, если этого требует законодательство страны въезда, чтобы обязательно была оформлена медицинская страховка. Кроме того, есть еще несколько простых правил для тех, кто едет на работу за границу. Обязательно поставьте в известность своих близких, куда едете, оставьте им контактные данные фирмы-нанимателя. Сделайте копии паспортов и трудового договора, один экземпляр оставьте дома, другой возьмите с собой. Обязательно узнайте, есть ли в этой стране диппредставительство Беларуси и где оно находится. Условьтесь с родными, как часто будете выходить на связь. И обязательно оформите страховку от несчастного случая.