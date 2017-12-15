В пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» могут возникнуть заторы из-за ремонта дороги, сообщает Госпогранкомитет .

По информации, полученной от Вильнюсской территориальной таможни, при въезде на территорию Литвы в пункте пропуска «Лаворишкес» до 30 декабря будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия.

Перевозчикам и автомобилистам стоит учитывать эту информацию при пересечении границы. «Из-за ремонта дороги могут возникнуть некоторые неудобства при прохождении транспортных средств через пункт пропуска «Котловка-Лаворишкес», — предупреждают в Госпогранкомитете.