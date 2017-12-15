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В "Котловке" до Нового года могут быть очереди: на литовской стороне - ремонт дороги
16.12.2017 12:08 — Новости Общества | Tut.by
В пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» могут возникнуть заторы из-за ремонта дороги, сообщает
По информации, полученной от Вильнюсской территориальной таможни, при въезде на территорию Литвы в пункте пропуска «Лаворишкес» до 30 декабря будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия.
Перевозчикам и автомобилистам стоит учитывать эту информацию при пересечении границы. «Из-за ремонта дороги могут возникнуть некоторые неудобства при прохождении транспортных средств через пункт пропуска «Котловка-Лаворишкес», — предупреждают в Госпогранкомитете.
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При въезде на территорию Литвы в пункте пропуска "Лаворишкес" до 30 декабря будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия.
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