Брестчане смогут узнавать о скидках в ЦУМе по цвету здания

БРЕСТ, 16 дек — Sputnik. При обновлении брестского ЦУМа создано 350 новых рабочих мест, об этом заявил сегодня на открытии торгового центра начальник управления торговли и услуг Брестского горисполкома Яков Родак.

Он также добавил, что теперь Центральный универмаг стал торговым центром европейского уровня.

"Увеличились торговые площади на 35%. Появился продовольственный магазин на цокольном этаже. Представлен широчайший ассортимент промышленных товаров. Появилась зона фудкорта. Мало того, создано порядка 350 новых рабочих мест, то есть 350 жителей нашего города нашли высокооплачиваемую работу", – отметил Яков Родак.

Сегодня в торговом центре можно найти как товары из "старого" ЦУМа, так и новые товары ранее не представленных здесь брендов. Компания-инвестор "Санта-Инвест" преобразила магазин в соответствии с современными требованиями и тенденциями.

"Мы постарались сделать все возможное, чтобы всеми любимый ЦУМ, сохраняя принцип универсализма, стал более современным, более комфортным. Мы постарались сохранить весь ассортимент товара, который присутствовал в ЦУМе. И подумали о том, что в центре города, безусловно, должен быть продовольственный супермаркет, которого давно не было. Проанализировав ассортимент товара, который был в старом ЦУМе, мы все-таки решили, что недостаточно был развит сегмент молодежной одежды, и это тоже учли в нашей концепции", – рассказал директор предприятия "Санта-Инвест" Сергей Мезинко.

На фасаде здания установлена подсветка, которая запрограммирована на 90 различных вариантов. Каждый день недели ЦУМ будет светиться отдельным цветом. В праздничные дни здание также будет соответствующе выделяться. А в период скидок и распродаж брестчане смогу узнать об этом по красной подсветке здания.