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Трамвайную ветку в сторону вокзала планируют закрыть на реконструкцию 1 марта

16.12.2017 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Реконструкцию трамвайного пути на вокзал планируется начать 1 марта, сообщил 16 декабря в ходе прямой линии генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Предполагается, что работы будут вестись в два этапа – по улицы Ульяновской и Первомайской от пересечения с улицей Бобруйской до улицы Захарова и от улицы Бобруйской до разворотного кольца на площади Мясникова.

– Средства на реализацию данного проекта выделены. Сейчас ведем закупку комплектующих. Надеемся успеть завершить комплекс работ к 7 ноября 2018 года, – отметил руководитель «Минсктранса».

Реконструкцию этого участка трамвайных путей (так же, как и предыдущих) выполнят по современной бесшпальной технологии.

 
Теги: Минск
 
 
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- Средства на реализацию данного проекта выделены. Надеемся успеть завершить комплекс работ к 7 ноября 2018 года, - отметил руководитель "Минсктранса".

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