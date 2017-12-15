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Трамвайную ветку в сторону вокзала планируют закрыть на реконструкцию 1 марта
16.12.2017 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Реконструкцию трамвайного пути на вокзал планируется начать 1 марта, сообщил 16 декабря в ходе прямой линии генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок, передает корреспондент агентства
Предполагается, что работы будут вестись в два этапа – по улицы Ульяновской и Первомайской от пересечения с улицей Бобруйской до улицы Захарова и от улицы Бобруйской до разворотного кольца на площади Мясникова.
– Средства на реализацию данного проекта выделены. Сейчас ведем закупку комплектующих. Надеемся успеть завершить комплекс работ к 7 ноября 2018 года, – отметил руководитель «Минсктранса».
Реконструкцию этого участка трамвайных путей (так же, как и предыдущих) выполнят по современной бесшпальной технологии.
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- Средства на реализацию данного проекта выделены. Надеемся успеть завершить комплекс работ к 7 ноября 2018 года, - отметил руководитель "Минсктранса".
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