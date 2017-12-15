Безбилетников в наземном транспорте теперь будут выявлять с пяти утра до часа ночи

Контролеры в наземном общественном транспорте теперь работают с пяти утра до часа ночи, сообщил в ходе прямой линии генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок, передает корреспондент агентства «Минск-Новости» .

Это очередная мера, направленная на сокращение количества «зайцев». Прежде сотрудники контрольно-ревизорской службы начинали работу гораздо позже и заканчивали раньше.

За 11 месяцев 2017 года безбилетники уплатили штрафы более чем на 900 тысяч рублей, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Число оштрафованных пассажиров за январь – ноябрь превысило показатель за такое же время прошлого года в 4,8 раза, хотя было проверено меньше подвижных единиц, – уточнил Папенок. – Во многом это результат того, что ввели видеорегистраторы, отменили форменные жилеты на электротранспорте, задействовали дружинников и поменяли порядок премирования контролеров. А с введением аудиовидеорегистраторов стало еще и намного проще разбираться в конфликтах сторон.