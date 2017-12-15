ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безбилетников в наземном транспорте теперь будут выявлять с пяти утра до часа ночи

16.12.2017 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Контролеры в наземном общественном транспорте теперь работают с пяти утра до часа ночи, сообщил в ходе прямой линии генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Это очередная мера, направленная на сокращение количества «зайцев». Прежде сотрудники контрольно-ревизорской службы начинали работу гораздо позже и заканчивали раньше.

За 11 месяцев 2017 года безбилетники уплатили штрафы более чем на 900 тысяч рублей, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Число оштрафованных пассажиров за январь – ноябрь превысило показатель за такое же время прошлого года в 4,8 раза, хотя было проверено меньше подвижных единиц, – уточнил Папенок. – Во многом это результат того, что ввели видеорегистраторы, отменили форменные жилеты на электротранспорте, задействовали дружинников и поменяли порядок премирования контролеров. А с введением аудиовидеорегистраторов стало еще и намного проще разбираться в конфликтах сторон.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это очередная мера, направленная на сокращение количества "зайцев". Прежде сотрудники контрольно-ревизорской службы начинали работу гораздо позже и заканчивали...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Трамвайную ветку в сторону вокзала планируют закрыть на реконструкцию 1 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика