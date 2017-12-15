Старейшая жительница Европы умерла в возрасте 116 лет в Барселоне

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Старейшая жительница Европы Ана Веле ушла из жизни в доме престарелых, который расположен в Барселоне, месяцем ранее ей исполнилось 116 лет, сообщило издание EL Pais .

По данным СМИ, Ана Вела родилась в 1901 году в муниципалитете Пуэнте-Хениль в Андалусиив и работала портнихой. Отмечается, что она почти не страдала от проблем со здоровьем. В последние годы она стала символом долголетия Испании. Примечательно, что одной из ее дочерей исполнилось 90 лет, а внуку – 65.

В доме престарелых, где скончалась Вела, рассказали журналистам, что женщина умерла без страданий – во сне, лежа в своей постели.

Минувшей весной в Италии умерла 117-летняя местная жительница Эмма Морано. На тот момент она была самым пожилым жителем Европы и последней из живущих людей, родившихся до 1900 года. После ее кончины звание самого пожилого европейца отошло к Ане Веле. Тогда ей было 115 лет.