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В Слуцком районе за незаконное убийство лося задержаны пятеро охотников

19.12.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В Слуцком районе были задержаны пятеро охотников. Им разрешили добыть кабана, но в рюкзаках нашлось мясо убитого лося, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

«Днем эта бригада, приехавшая из Слуцка, охотилась загоном на дикого кабана, но втайне от егеря кто-то из охотников выстрелил в лося. Вернуться за мясом решили через несколько часов под покровом темноты. Однако за это время место незаконной охоты обнаружили госинспекторы и установили там наблюдение», — рассказали в инспекции.

Нарушителей взяли с поличным, когда они разделали лося и разобрали мясо по рюкзакам.

Всем охотникам грозит уголовная ответственность: стрелку — за добычу, остальным — за разделку незаконно добытого животного. Придется возместить причиненный природе вред в сумме около 7 тысяч рублей, а также выплатить крупные штрафы.

Охотиться на законных основаниях задержанные в ближайшее время не смогут, так как, скорее всего, будут лишены этого права. У них изъяты ружья и госудостоверения.

 
 
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Всем охотникам грозит уголовная ответственность. Еще их обяжут возместить ущерб природе на 7 тысяч рублей.

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