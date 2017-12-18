В Слуцком районе за незаконное убийство лося задержаны пятеро охотников

В Слуцком районе были задержаны пятеро охотников. Им разрешили добыть кабана, но в рюкзаках нашлось мясо убитого лося, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

«Днем эта бригада, приехавшая из Слуцка, охотилась загоном на дикого кабана, но втайне от егеря кто-то из охотников выстрелил в лося. Вернуться за мясом решили через несколько часов под покровом темноты. Однако за это время место незаконной охоты обнаружили госинспекторы и установили там наблюдение», — рассказали в инспекции.

Нарушителей взяли с поличным, когда они разделали лося и разобрали мясо по рюкзакам.

Всем охотникам грозит уголовная ответственность: стрелку — за добычу, остальным — за разделку незаконно добытого животного. Придется возместить причиненный природе вред в сумме около 7 тысяч рублей, а также выплатить крупные штрафы.

Охотиться на законных основаниях задержанные в ближайшее время не смогут, так как, скорее всего, будут лишены этого права. У них изъяты ружья и госудостоверения.