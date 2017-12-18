Что стало с мужчинами, которые украли талоны у водителя троллейбуса и раздали пассажирам

Закончена проверка в отношении двух мужчин, которые украли талончики из кабины троллейбуса и часть из них раздали пассажирам. Об этом TUT.BY рассказали во Фрунзенском РУВД.



Фото: Инга Шкелер

Материалы проверки из РУВД направили в Следственный комитет, после чего в возбуждении уголовного дела отказали. Но в действиях одного из мужчин усмотрели административное правонарушение — самоуправство (ст. 23.39 КоАП). Санкция этой статьи предполагает наложение штрафа от двух до десяти базовых величин.

Напомним, мы писали о том , что 19 октября на проспекте Пушкина водитель троллейбуса был вынужден отклониться от маршрута, так как впереди случилась авария. Об этом он заранее объявил всем пассажирам. Однако двум мужчинам это не понравилось. На остановке они вышли из салона троллейбуса, зашли в кабину водителя и потребовали возместить оплаченный проезд, так как движение по вынужденному отклонению от маршрута их не устраивает. В итоге мужчины забрали лежащие на приборной панели талоны, после чего взяли несколько себе, а остальные раздали другим недовольным пассажирам. Правоохранители нашли этих мужчин и вызвали в РУВД для дачи объяснений.



Мужчины, которые забрали талоны

После публикации материала об инциденте в троллейбусе возникло много вопросов насчет того, когда пассажир имеет право не платить за проезд. Замдиректора троллейбусного парка № 3 Николай Кривой пояснил ситуацию с оплатой в таких случаях, сообщает телеканал СТВ.

— Пассажир не может продолжить поездку на данном троллейбусе по заранее запланированному маршруту — значит, он имеет право продолжить на любом другом транспортном средстве Минтранса по этому маршруту, при этом не оплачивая повторно проезд, — сказал он.

В троллейбусном парке пояснили: когда водитель объявляет о вынужденном отклонении от маршрута, пассажиры вправе пересесть на другой транспорт и уже не оплачивать его.