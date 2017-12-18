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Что стало с мужчинами, которые украли талоны у водителя троллейбуса и раздали пассажирам
19.12.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Закончена проверка в отношении двух мужчин, которые украли талончики из кабины троллейбуса и часть из них раздали пассажирам. Об этом TUT.BY рассказали во Фрунзенском РУВД.
Материалы проверки из РУВД направили в Следственный комитет, после чего в возбуждении уголовного дела отказали. Но в действиях одного из мужчин усмотрели административное правонарушение — самоуправство (ст. 23.39 КоАП). Санкция этой статьи предполагает наложение штрафа от двух до десяти базовых величин.
Напомним, мы
После публикации материала об инциденте в троллейбусе возникло много вопросов насчет того, когда пассажир имеет право не платить за проезд. Замдиректора троллейбусного парка № 3 Николай Кривой пояснил ситуацию с оплатой в таких случаях,
— Пассажир не может продолжить поездку на данном троллейбусе по заранее запланированному маршруту — значит, он имеет право продолжить на любом другом транспортном средстве Минтранса по этому маршруту, при этом не оплачивая повторно проезд, — сказал он.
В троллейбусном парке пояснили: когда водитель объявляет о вынужденном отклонении от маршрута, пассажиры вправе пересесть на другой транспорт и уже не оплачивать его.
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Инцидент в троллейбусе произошел в октябре.
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