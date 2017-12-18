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У теннисистки Курниковой и певца Иглесиаса родились близнецы
19.12.2017 08:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. В минувшие выходные Анна Курникова родила близнецов. Мальчика назвали Николас, а девочку — Люси. Отцом близнецов является испанский певец Энрике Иглесиас, сообщают СМИ во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
Появление близнецов стало сенсацией для поклонников Курниковой и Иглесиаса. Беременность 36-летней бывшей первой ракетки мира в парном разряде держалась в строжайшей тайне. Она не появлялась на публике больше года.
По данным источников издания TMZ, роды состоялись в выходные в Майами. Отношения Иглесиаса и Курниковой начались в 2001 году. Информация о том, что они связали себя узами брака, периодически поступала в СМИ, но пара ее опровергала, утверждая, что свадьбы у них в планах не было.
Анна Курникова — экс-первый номер мирового рейтинга в парном разряде, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде. Россиянка выиграла 16 титулов в парах, в том числе дважды — Открытый чемпионат Австралии, в одиночном разряде доходила до полуфинала Уимблдона. С 2003 года Курникова не выступает на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Российская теннисистка и испанский певец впервые стали родителями - у них родились сын и дочь.
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