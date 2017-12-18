220 лыжных трасс и 300 катков. Где на Гродненщине покататься на лыжах, тюбингах и коньках

В Гродненской области с наступлением холодов обещают обустроить 220 лыжных трасс, 43 хоккейные коробки и почти 300 ледовых площадок и катков на открытом воздухе. Помимо этого будут функционировать две горнолыжные трассы в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп». Тюбинговые трассы буду организованы и в спортивном клубе «ЛидаДрайвПлюс» в Лиде, сообщает «Гродненская правда».





И пока погода не совсем зимняя, а заливка катков и заснеживание лыжных трасс только в планах, в Лиде и Гродно две ледовые арены предлагают покататься на коньках в независимости от температуры на улице.

Кстати, Гродненский центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой приглашает на катания не только в Ледовый дворец, но и на крытую ледовую площадку физкультурно-оздоровительного комплекса в Пышках. Час катания обойдется в 2 рубля для детей и 4 рубля — для взрослых. Стоимость проката коньков — 2 рубля.

В Лиде «порезать» лед стоит 2 и 3,2 рубля для детей и взрослых соответственно. Прокат коньков обойдется от 1 до 1,8 рубля в час.

Парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп» к зимнему сезону готов. Любителей активного образа жизни здесь ждут 220 пар лыж, сноуборды, тюбинги. Цены на услуги уже определены. Стоимость трехчасового катания на горнолыжном склоне примерно 14 и 19 рублей в будние и выходные дни соответственно, на тюбинговом склоне — примерно 10 и 14 рублей.

Правда, пока горнолыжный курорт все еще ждет зимнюю погоду.