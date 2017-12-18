МИНСК, 19 дек — Sputnik. Режиссер и продюсер Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью по рейтингу, который ежегодно составляет журнал Forbes.



© AFP/ PATRICK KOVARIK Майкл Джордан возглавил топ богатых спортсменов в истории

По данным издания, его состояние в 2017 году составило 5,5 миллиардов долларов. Первое место в списке Forbes Лукасу обеспечивает сделка с Disney, в результате которой компания в 2012 году купила студию LucasFilm и права на "Звездные войны" за 4,1 миллиардов. Режиссер, как отмечает издание, имеет постоянный доход от проката "Звездных войн".

На втором месте рейтинга расположился режиссер Стивен Спилберг. Его состояние издание оценило в 3,6 миллиардов. В 2016 году он тоже продал свою студию DreamWorks Animation компании NBCUniversal за 3,8 миллиардов.

Третье место досталось телеведущей и владелице телеканала своего имени Опре Уинфри. На ее счету, как отмечает издание, 2,8 миллиардов.

В пятерку богатейших людей страны также вошли баскетболист Майкл Джордан (1,4 миллиардов), который заработал на бренде Nike, и иллюзионист Дэвид Коперфилд ($875 миллионов), который зарабатывает на регулярных шоу в Лас-Вегасе. Как отмечает издание, его коллекция из более чем 650 000 магических артефактов является крупнейшей в мире.

Рейтинг Forbes

В общей сложности состояние десяти самых зажиточных знаменитостей Америки в 2017 году составило 18 миллиардов, что на 7,8% больше по сравнению с прошлогодними 16,7 миллиардами долларов.



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Как отмечается издание, ежегодный рейтинг состояния американских знаменитостей составляется с учетом мнений экспертов, которые учитывают как доход их компаний, так и стоимость принадлежащей им недвижимости, предметов искусства по состоянию на 15 декабря 2017 года.

Обязательным является требование, чтобы кандидат в список был гражданином США, "заработавшим на своей славе, но не стали известным, благодаря богатству, как например, Дональд Трамп".

Как отмечает издание, этот рейтинг охватил достаточно обширный диапазон: одной из десяти самых богатых знаменитостей является женщина, а шестеро из списка — люди не с белым цветом кожи.