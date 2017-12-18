Новый вид репетиционного тестирования появится в Беларуси с февраля

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Новый тип репетиционного тестирования (РТ) появится в Беларуси уже через два месяца, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.



© Sputnik / Виктор Толочко Один из этапов репетиционного тестирования будет бесплатным

Репетиционное тестирование сейчас проводится в три этапа: потенциальные абитуриенты могут платно попробовать свои силы в предметах, которые планируют сдавать на централизованном тестировании (ЦТ).

"Сейчас завершается первый этап репетиционного тестирования. С 20 декабря все, кто в нем участвовал, смогут на сайте РИКЗ получить полный разбор своих тестов. С февраля следующего года вводится еще один вид репетиционного тестирования — дистанционное тестирование, которое позволит бесплатно всем желающим зайти на сайт и по всем 15 предметам отработать всю технологию с разбором заданий, с нахождением ошибок", — рассказал глава РИКЗ в эфире белорусского телевидения.

Пройти РТ смогут несколько раз до конца учебного года все желающие; вероятно, также бесплатно.



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Вице-премьер Беларуси Василий Жарко требовал разрешить сдачу репетиционного тестирования бесплатно — во всяком случае, один раз в год. Подобную возможность должны были предоставить уже со следующего года.

Кроме того, сейчас специалисты продолжают работать над содержанием тестов ЦТ и систем оценки бланков. Впрочем, чиновники обещают, что кардинальных изменений в сдаче централизованного тестирования в 2018-м еще не будет — они ожидаются только через год.

Централизованное тестирование — необходимый этап поступления в высшие учебные заведения Беларуси. Ежегодно тесты по 15 предметам сдают около ста тысяч человек. Не нужно проходить ЦТ для поступления лишь победителям олимпиад.

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