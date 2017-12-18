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Председатель Верховного суда: За полгода в Беларуси вынесено 36 оправдательных приговоров

19.12.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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За 6 месяцев 2017 года в Беларуси вынесено 36 оправдательных приговоров, еще 5 тысяч дел прекращено на первоначальной стадии, сообщил председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.

В Минске проходит международная конференция «Апелляция в системе уголовного права», на которой присутствуют представители генеральной прокуратуры, Верховного и конституционного судов Беларуси, представители Евросоюза.

— За последние пять лет количество повторных судебных рассмотрений сократилось в 6 раз, это очень серьезная цифра, причем она не ухудшает качество правосудия, — заявил Валентин Сукало, председатель Верховного суда.

Он отметил, что во время конференции представители судов и прокуратуры обменяются опытом со своими коллегами из ЕС.

— Все страны на постсоветском пространстве переходили к апелляционному порядку рассмотрения уголовного дела, но каждая это делала по-своему. Совет Европы предлагает универсальные подходы, но мы не всегда с этим соглашаемся и считаем: нам нужно выработать свой подход: национальный, неторопливый, осторожный, поэтапный.

На вопрос TUT.BY о том, сколько оправдательных приговоров было вынесено благодаря апелляции, Валентин Сукало ответил:

— Всего за полгода в 2017-м было вынесено 36 оправдательных приговоров по разным составам, около 20 из них — по тяжким и особо тяжким преступлениям. Это, может быть, и немного, но нужно учесть, что у нас около 5 тысяч уголовных дел прекращено на первоначальной стадии за малозначительностью преступления, примирения сторон или погашения ущерба. Поэтому, когда мы обсуждаем оправдательные приговоры, нужно учитывать эти цифры.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще 5 тысяч дел прекращено на первоначальной стадии, сообщил председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.

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