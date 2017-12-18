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Гомель засыпало. Как город сопротивляется внезапной зиме

19.12.2017 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Никто, похоже, не воспринял всерьез предупреждения синоптиков о снегопадах и шквалистых ветрах. А зря.


Фото: Иван Яриванович

Белый горизонт — вот что сегодня увидели многие гомельчане, выглянув в окно. Тонны снега облепили деревья, автомобили и дорожные знаки…

Коммунальники пытаются исправить ситуацию. На дороги вышла вся имеющаяся в арсенале коммунальных служб спецтехника. Но снега слишком много, а еще он мокрый и очень тяжелый.


Фото: Иван Яриванович

Госавтоинспекцией области введен план «Погода», сотрудники оказывают необходимую помощь участникам дорожного движения.

Только за вчерашний вечер после ухудшения погодных в Гомеле зафиксировано 26 ДТП. Самая частая причина аварий — несоблюдение водителями необходимой во время ухудшения погодных условий дистанции.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

К счастью, обошлось без жертв. Но есть пострадавшие. Так, на улице Свиридова вчера вечером в самый разгар непогоды на пешеходном переходе под колеса маршрутки угодила женщина. В это же время в Речице водитель Opel Frontera не учел погодные условия и совершил наезд на стоящий впереди на светофоре Opel Astra. Пострадала пассажир последнего авто.


В результате ухудшения погоды в области были зафиксированы нарушения в работе электроснабжения. В частности, В Речицком районе был обрыв линий электропередач. На данный момент все восстановительные работы закончены.

Сейчас снега уже меньше. Но прогнозы синтоптиков неутешительны — сегодня по Гомельской, Могилевской и востоку Витебской области ожидается метель, сильный снег, усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

 
Теги: Гомель
 
 
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