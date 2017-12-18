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За полгода в Беларуси вынесено 36 оправдательных приговоров

19.12.2017 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Белорусские суды в первом полугодии 2017 года вынесли 36 оправдательных приговоров, заявил председатель Верховного Суда Валентин Сукало перед началом межрегиональной конференции "Апелляция в системе уголовного права: реальность, тенденция и перспективы".

Конференция проходит во вторник в Минске с участием руководителя Генерального директората по правам человека и верховенству права секретариата Совета Европы Кристоса Якумопулоса и поверенного в делах Представительства Европейского Союза в РБ Джима Кузенса.

С белорусской стороны, помимо председателя Верховного Суда, в конференции участвуют генеральный прокурор, председатель Конституционного суда Беларуси, а также представители Следственного комитета и Администрации президента. 

Около 5 тысяч не дошли до суда

"Не только благодаря апелляции в первом полугодии 2017 года вынесено 36 оправдательных приговоров. Это может быть и не много. Но надо учесть что у нас около пяти тысяч уголовных дел прекращено на первоначальной стадии без внесения в судебное заседание", — заявил Сукало

Он пояснил, что эти уголовные дела были прекращены по причине примирения сторон, малозначительности правонарушений, а также после возмещение ущерба.

Сукало также уточнил, что 20 из 36 оправдательных приговоров, вынесенных в первом полугодии, касались уголовных дел, возбужденных по статьям, описывающим  признаки  тяжких и особо тяжких преступлений.

Повторные рассмотрения сократились в 6 раз

По словам председателя Верховного суда, белорусская система правосудия поэтапно и осторожно вводила в практику элементы апелляции. В итоге сформировала свою национальную  модель апелляционного  порядка рассмотрения уголовных дел. Полноценно стала ее использовать лишь два года назад. Но эта модель,  по словам председателя ВС, сделала белорусское правосудие  более современным и оперативным.

"За последние пять лет количество повторных судебных рассмотрений в случае отмены приговоров сократилось в 6 раз, это очень серьезная цифра. Причем это совершенно не ухудшает качество правосудия. У нас за последние пять лет не было ни одного случая необоснованного осуждения граждан", — заметил Сукало.

Касаясь целей конференции, председатель ВС заметил, что, несмотря на то, что Беларусь не готова полностью принять европейские подходы к апелляции, обменяться опытом всегда полезно.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске обсуждают белорусские успехи и европейский опыт применения инструмента апелляции в системе уголовного права.

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Председатель Верховного суда: За полгода в Беларуси вынесено 36 оправдательных приговоров
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