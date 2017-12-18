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Генпрокурор: Есть смысл подумать о введении понятия "уголовный проступок"
19.12.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Вопрос о закреплении понятия «уголовный проступок» в УК «заслуживает внимания», считает генеральный прокурор Александр Конюк.
— Еще криминалисты не пришли к единому мнению, но я тоже считаю, что этот вопрос заслуживает внимания, — заявил Александр Конюк, отвечая на вопрос о введении понятия «уголовный проступок». — Есть такой род уголовных дел, малозначительных, которые, с точки зрения права, можно рассматривать не как преступления. Ведь, когда человек совершает преступление, у него серьезно меняется социальный статус. Это на всю жизни. С этой точки зрения, может быть, есть смысл подумать об этом.
Напомним, Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте утвердил план работы на 2018 год. Первый вынесенный вопрос — необходимость закрепления в УК
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Вопрос о закреплении понятия "уголовный проступок" в УК "заслуживает внимания", считает генеральный прокурор Александр Конюк.
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