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Генпрокурор: Есть смысл подумать о введении понятия "уголовный проступок"

19.12.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Вопрос о закреплении понятия «уголовный проступок» в УК «заслуживает внимания», считает генеральный прокурор Александр Конюк.

— Еще криминалисты не пришли к единому мнению, но я тоже считаю, что этот вопрос заслуживает внимания, — заявил Александр Конюк, отвечая на вопрос о введении понятия «уголовный проступок». —  Есть такой род уголовных дел, малозначительных, которые, с точки зрения права, можно рассматривать не как преступления. Ведь, когда человек совершает преступление, у него серьезно меняется социальный статус. Это на всю жизни. С этой точки зрения, может быть, есть смысл подумать об этом.

Напомним, Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте утвердил план работы на 2018 год. Первый вынесенный вопрос — необходимость закрепления в УК понятия «уголовный проступок». К уголовным проступкам в других странах относят преступления небольшой тяжести (мелкая кража, оскорбление, нанесение легких телесных повреждений). совершившего такой проступок человека судят в упрощенном режиме, ему не могут назначить наказание в виде лишения свободы, а самое главное — он не будет считаться судимым.

 
 
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Вопрос о закреплении понятия "уголовный проступок" в УК "заслуживает внимания", считает генеральный прокурор Александр Конюк.

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