Генпрокурор: институт апелляции в судопроизводстве - революционный шаг

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Введение в правоприменительную практику Беларуси института апелляции стало революционным шагом в плане защиты прав человека, заявил генеральный прокурор страны Александр Конюк перед началом межрегиональной конференции "Апелляция в системе уголовного права: реальность, тенденция и перспективы".



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Конференция проходит во вторник в Минске с участием руководителя Генерального директората по правам человека и верховенству права секретариата Совета Европы Кристоса Якумопулоса и поверенного в делах Представительства Европейского Союза в РБ Джима Кузенса. С белорусской стороны, помимо председателя Верховного Суда, в конференции участвуют генеральный прокурор, председатель Конституционного суда Беларуси, а также представители Следственного комитета и Администрации президента.

"Апелляция — это значительный прогресс в плане защиты прав человека. Кассация предполагает пересмотр дела по документам, а апелляция – это конкретное рассмотрение уголовного дела с вызовом свидетелей, потерпевших, полным исследованием доказательств. Это революционный шаг", — заявил Конюк.

Он напомнил, что это уже вторая подобная встреча с участием экспертов по правам человека из Совета Европы. Заявленная тема крайне важна и для судей, и для прокуроров.

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Апелляционная практика полномасштабно стала применяться в уголовном праве Беларуси два года назад.

"Естественно, возникают проблемы в правоприменении новых апелляционных норм уголовного процесса, поэтому мы для этого и собрались. Нам интересен опыт Совета Европы, судей Европейского суда – как они это делают, какие проблемы у них. Мы только начали этот путь. Поэтому есть необходимость, собраться и обменяться опытом", — заметил генеральный прокурор РБ.