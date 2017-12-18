﻿ Милиция Могилева не смогла установить участников незаконного пикета против "Матильды". Снова. 21.by
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Милиция Могилева не смогла установить участников незаконного пикета против "Матильды". Снова

19.12.2017 10:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве административное дело о несанкционированном пикете против фильма «Матильда» снова прекращено в связи с невозможностью милиции установить его участников, пишет БелаПАН. Правозащитник намерен обжаловать это решение в суде.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Первый показ «Матильды» прошел 26 октября в 16.00 в кинотеатре «Октябрь» — он единственный в Могилеве взял работу Учителя в свою афишу. Зрителей недалеко от входа в кинотеатр встречали трое мужчин с плакатами «У страны, где нет ничего святого, нет будущего» и «Бог поругаем не бывает». Они представились православными верующими, которые выступают против показа «Матильды».

Правозащитник Александр Хамратов обратился с заявлением в Ленинский РОВД, так как посчитал, что на эту протестную акцию силовики должны были бы отреагировать так же, как и на участников митинга против декрета № 3. Но нет. Милиция посчитала, что нарушение есть, но участников митинга установить невозможно.

Постановление Ленинского РОВД отменила прокуратура. «С целью всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств произошедшего начальнику РОВД даны письменные указания по делу об административном правонарушении», — было в ответе из прокуратуры, полученном Хамратовым.

В своем сообщении правозащитнику от 12 декабря Колотилкин вновь заявил, что лица не установлены и дело прекращено. «В случае установления лица, причастные к данному факту, будут привлечены к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП», — пообещал замначальника РОВД.

Ст. 23.34 КоАП. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Влечет за собой предупреждение, штраф до 50 базовых величин или административный арест.

 
Теги: Могилев
 
 
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