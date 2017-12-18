|
Милиция Могилева не смогла установить участников незаконного пикета против "Матильды". Снова
19.12.2017 10:46 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве административное дело о несанкционированном пикете против фильма «Матильда» снова прекращено в связи с невозможностью милиции установить его участников, пишет
Первый
Правозащитник Александр Хамратов обратился с заявлением в Ленинский РОВД, так как посчитал, что на эту протестную акцию силовики должны были бы отреагировать так же, как и на участников митинга против декрета № 3. Но нет. Милиция посчитала, что нарушение есть, но участников митинга
Постановление Ленинского РОВД
В своем сообщении правозащитнику от 12 декабря Колотилкин вновь заявил, что лица не установлены и дело прекращено. «В случае установления лица, причастные к данному факту, будут привлечены к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП», — пообещал замначальника РОВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитник собирается обжаловать решение в суде.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии