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Был гостевым сыном, приезжал на оздоровление. Спустя 25 лет француженка ищет мальчика из Беларуси

19.12.2017 10:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Спустя 25 лет француженка Франсуаза Хайнрихь решила найти «гостевого» сына из Беларуси. Ему сейчас 37 лет. Зовут его Андрей Бондаренко. С Франсуазой они познакомились в 1992 году, когда он летом приехал во Францию на оздоровление.


Андрей Бондаренко, 12 лет. Сейчас ему 37. Фото из личного архива Франсуазы Хайнрихь.

Письмо француженки в редакцию TUT.BY передал Андрей Тихомиров — волонтер общественного объединения «Радость детям».

— Франсуазе сейчас где-то под семьдесят, — говорит Андрей Тихомиров. — И вот под Рождество и Новый год она решила найти этого мальчика. К сожалению, она точно не помнит, из какого он города и даже из какой страны. Вчера нам поступила информация, что парень может быть родом как из Беларуси, так и из Украины.

Достоверно известно лишь, что Андрей приехал к Франсуазе летом 1992-го через фонд «Детям Чернобыля». Семья Хайнрихь жила тогда в местечке Хандшухайме недалеко от Страсбурга. Папа парня был пожарным, а мама инженером. У француженки сохранилось фото Андрея. На снимке ему 12 лет.

Письмо Франсуазы Хайнрихь в переводе на русский:

«Здравствуйте, обращаюсь к Вам за помощью в поиске моего „гостевого“ ребенка Андрея Бондаренко, который в июле 1992 года во время летних каникул находился в нашей семье на оздоровлении. Отправкой детей занимался фонд „Детям Чернобыля“. Мы жили неподалеку от Страсбурга, а именно в местечке Хандшухайме. Мальчику тогда было 12 лет, он был очень послушным и милым ребенком.

Его отец работал пожарным, а мама была инженером.

Уехав от нас, Андрей, к несчастью, никогда больше не подавал о себе вестей. И вот теперь, спустя 25 лет, я очень бы хотела его найти.

С уважением,

Франсуаза Хайнрихь»

Тем, кто узнал мальчика на фото, просим написать нам на почту panteleeva@tutby.com.

 
 
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Спустя 25 лет француженка Франсуаза Хайнрихь решила найти "гостевого" сына из Беларуси. Сыну сейчас 37 лет. Зовут его Андрей Бондаренко. Они познакомились в 1992 году.

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