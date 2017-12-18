Был гостевым сыном, приезжал на оздоровление. Спустя 25 лет француженка ищет мальчика из Беларуси

Спустя 25 лет француженка Франсуаза Хайнрихь решила найти «гостевого» сына из Беларуси. Ему сейчас 37 лет. Зовут его Андрей Бондаренко. С Франсуазой они познакомились в 1992 году, когда он летом приехал во Францию на оздоровление.



Андрей Бондаренко, 12 лет. Сейчас ему 37. Фото из личного архива Франсуазы Хайнрихь.

Письмо француженки в редакцию TUT.BY передал Андрей Тихомиров — волонтер общественного объединения «Радость детям».

— Франсуазе сейчас где-то под семьдесят, — говорит Андрей Тихомиров. — И вот под Рождество и Новый год она решила найти этого мальчика. К сожалению, она точно не помнит, из какого он города и даже из какой страны. Вчера нам поступила информация, что парень может быть родом как из Беларуси, так и из Украины.

Достоверно известно лишь, что Андрей приехал к Франсуазе летом 1992-го через фонд «Детям Чернобыля». Семья Хайнрихь жила тогда в местечке Хандшухайме недалеко от Страсбурга. Папа парня был пожарным, а мама инженером. У француженки сохранилось фото Андрея. На снимке ему 12 лет.

Письмо Франсуазы Хайнрихь в переводе на русский: «Здравствуйте, обращаюсь к Вам за помощью в поиске моего „гостевого“ ребенка Андрея Бондаренко, который в июле 1992 года во время летних каникул находился в нашей семье на оздоровлении. Отправкой детей занимался фонд „Детям Чернобыля“. Мы жили неподалеку от Страсбурга, а именно в местечке Хандшухайме. Мальчику тогда было 12 лет, он был очень послушным и милым ребенком. Его отец работал пожарным, а мама была инженером. Уехав от нас, Андрей, к несчастью, никогда больше не подавал о себе вестей. И вот теперь, спустя 25 лет, я очень бы хотела его найти. С уважением, Франсуаза Хайнрихь»

Тем, кто узнал мальчика на фото, просим написать нам на почту panteleeva@tutby.com.