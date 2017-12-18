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Был гостевым сыном, приезжал на оздоровление. Спустя 25 лет француженка ищет мальчика из Беларуси
19.12.2017 10:42 — Новости Общества | Tut.by
Спустя 25 лет француженка Франсуаза Хайнрихь решила найти «гостевого» сына из Беларуси. Ему сейчас 37 лет. Зовут его Андрей Бондаренко. С Франсуазой они познакомились в 1992 году, когда он летом приехал во Францию на оздоровление.
Письмо француженки в редакцию TUT.BY передал Андрей Тихомиров — волонтер общественного объединения «Радость детям».
— Франсуазе сейчас где-то под семьдесят, — говорит Андрей Тихомиров. — И вот под Рождество и Новый год она решила найти этого мальчика. К сожалению, она точно не помнит, из какого он города и даже из какой страны. Вчера нам поступила информация, что парень может быть родом как из Беларуси, так и из Украины.
Достоверно известно лишь, что Андрей приехал к Франсуазе летом 1992-го через фонд «Детям Чернобыля». Семья Хайнрихь жила тогда в местечке Хандшухайме недалеко от Страсбурга. Папа парня был пожарным, а мама инженером. У француженки сохранилось фото Андрея. На снимке ему 12 лет.
Тем, кто узнал мальчика на фото, просим написать нам на почту panteleeva@tutby.com.
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Спустя 25 лет француженка Франсуаза Хайнрихь решила найти "гостевого" сына из Беларуси. Сыну сейчас 37 лет. Зовут его Андрей Бондаренко. Они познакомились в 1992 году.
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