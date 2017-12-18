Беларусь готова содействовать укреплению глобального партнерства для достижения ЦУР - Мясникович

Михаил Мясникович. Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова содействовать укреплению глобального партнерства для достижения Целей устойчивого развития. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытых парламентских слушаниях на тему "Партнерство ветвей власти как необходимое условие успешного достижения Целей устойчивого развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь готова содействовать укреплению глобального партнерства для достижения Целей устойчивого развития и может стать платформой для регионального обмена соответствующими опытом, знаниями, технологиями", - подчеркнул Михаил Мясникович. "Задачи у нас общие - повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития страны", - сказал он.

Цели устойчивого развития взаимосвязаны, носят комплексный и неделимый характер. Их достижение невозможно без конструктивного взаимодействия государства, гражданского общества, деловых кругов и международных организаций. Результат во многом зависит от консолидации усилий, готовности каждого внести свой вклад в общее дело. Именно поэтому, как отметил спикер, на парламентские слушания в Совет Республики приглашен представительный и широкий круг участников. Михаил Мясникович обратил внимание, что это соответствует общему для всех ЦУР принципу "Никого не оставить в стороне" и предложил всем присутствующим всесторонне и открыто обсудить вопросы повестки дня, озвучить свои предложения, которые могли бы вывести на более высокий уровень работу по достижению ЦУР и наполнить ее новым содержанием. Формат открытых парламентских слушаний дает возможность всесторонне обсудить условия достижения ЦУР и определить первоочередные задачи.

Фундаментом любой государственной политики, направленной на обеспечение благополучия человека и общества, а это ключевая цель Повестки-2030, служит соответствующая нормативная правовая база, отметил спикер. "Принимая законы, государства формируют условия для реализации правительствами, бизнесом, гражданским обществом национальных и глобальных задач развития. Именно поэтому важно вовлечение парламентариев в работу по достижению Целей устойчивого развития. Каждый из нас должен четко видеть свою роль и прилагать усилия для решения глобальных задач, реализуя свои полномочия повседневной работой", - сказал Михаил Мясникович.

Он напомнил, что самое пристальное внимание вопросам реализации Повестки-2030 уделяет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Выступая на пятом Всебелорусском народном собрании, глава государства подчеркнул, что страна имеет неоспоримые успехи в области социальной политики. Подтверждение тому - выполнение в 2015 году определенных Декларацией ООН целей тысячелетия, связанных с искоренением нищеты и голода, снижением детской смертности, обеспечением грамотности населения. Для общей координации деятельности государственных органов и иных организаций по реализации задач Повестки-2030 Президент назначил национального координатора по вопросам достижения Целей устойчивого развития. Это заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. В этом году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию она представила национальный доклад об осуществлении Повестки-2030. Подходы Беларуси, презентованные на форуме, были положительно оценены международным сообществом, включая руководство ООН, агентства ее системы и государства - члены Организации.

В парламентских слушаниях в Совете Республики принимают участие члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители республиканских органов государственного правления, члены Совета по устойчивому развитию, представители дипломатического корпуса, общественных организаций. Ключевой темой стали вопросы реализации ЦУР в экономической, экологической и социальной сферах Беларуси, в том числе за счет механизмов государственно-частного партнерства.

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.-0-