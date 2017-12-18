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Подозреваемый в угоне парень выиграл автомобиль
19.12.2017 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Подозреваемый в угоне автомобиля 19-летний минчанин выиграл автомобиль в рекламной игре белорусской сети магазинов, получит ли он свой приз — пока неизвестно.
После очередного розыгрыша сетью гипермаркетов у организаторов возникла проблема с вручением одного из главных призов — автомобиля Hyundai Creta. С человеком, чьи данные были указаны в базе организаторов, связаться не удалось.
На звонки по номеру в "личном кабинете" на сайте гипермаркетов телефону ответила девушка победителя Ирина. По ее словам, сам 19-летний молодой человек уже два месяца находится в СИЗО — его подозревают в угоне автомобиля. Дисконтной карточкой его пользовалась именно девушка.
Как пишет БелТА, организаторы еще не решили, кто должен получить призовой автомобиль: по правилам игры, победитель должен лично прийти за ним. Должен ли получить машину молодой человек или его девушка, или никто из них, а лот необходимо разыграть – для решения этой коллизии организаторы работают с юристами и МАРТ.
До разрешения ситуации ключи от призового автомобиля останутся у организаторов рекламной игры.
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Организаторы рекламной игры сейчас решают, получит ли призер автомобиль и не нарушит ли это правила.
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