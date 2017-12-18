Подозреваемый в угоне парень выиграл автомобиль

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Подозреваемый в угоне автомобиля 19-летний минчанин выиграл автомобиль в рекламной игре белорусской сети магазинов, получит ли он свой приз — пока неизвестно.

После очередного розыгрыша сетью гипермаркетов у организаторов возникла проблема с вручением одного из главных призов — автомобиля Hyundai Creta. С человеком, чьи данные были указаны в базе организаторов, связаться не удалось.

На звонки по номеру в "личном кабинете" на сайте гипермаркетов телефону ответила девушка победителя Ирина. По ее словам, сам 19-летний молодой человек уже два месяца находится в СИЗО — его подозревают в угоне автомобиля. Дисконтной карточкой его пользовалась именно девушка.

Как пишет БелТА, организаторы еще не решили, кто должен получить призовой автомобиль: по правилам игры, победитель должен лично прийти за ним. Должен ли получить машину молодой человек или его девушка, или никто из них, а лот необходимо разыграть – для решения этой коллизии организаторы работают с юристами и МАРТ.

До разрешения ситуации ключи от призового автомобиля останутся у организаторов рекламной игры.