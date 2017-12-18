﻿ Подозреваемый в угоне парень выиграл автомобиль. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подозреваемый в угоне парень выиграл автомобиль

19.12.2017 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Подозреваемый в угоне автомобиля 19-летний минчанин выиграл автомобиль в рекламной игре белорусской сети магазинов, получит ли он свой приз — пока неизвестно.

После очередного розыгрыша сетью гипермаркетов у организаторов возникла проблема с вручением одного из главных призов — автомобиля Hyundai Creta. С человеком, чьи данные были указаны в базе организаторов, связаться не удалось.

Подозреваемый в угоне парень выиграл автомобиль
© Фото: YouTube/West Midlands Police
Видеофакт: воры менее чем за минуту угнали крутой "Мерседес"

На звонки по номеру в "личном кабинете" на сайте гипермаркетов телефону ответила девушка победителя Ирина. По ее словам, сам 19-летний молодой человек уже два месяца находится в СИЗО — его подозревают в угоне автомобиля. Дисконтной карточкой его пользовалась именно девушка.

Как пишет БелТА, организаторы еще не решили, кто должен получить призовой автомобиль: по правилам игры, победитель должен лично прийти за ним. Должен ли получить машину молодой человек или его девушка, или никто из них, а лот необходимо разыграть – для решения этой коллизии организаторы работают с юристами и МАРТ.

До разрешения ситуации ключи от призового автомобиля останутся у организаторов рекламной игры.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 108
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы рекламной игры сейчас решают, получит ли призер автомобиль и не нарушит ли это правила.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Уголовное дело по "цветочному грабежу" в Витебске закрыли. Женщина отделается "административкой"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика