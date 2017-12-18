﻿ Уголовное дело по "цветочному грабежу" в Витебске закрыли. Женщина отделается "административкой". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело по "цветочному грабежу" в Витебске закрыли. Женщина отделается "административкой"

19.12.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следствие пришло к выводу, что в действиях женщины усматриваются признаки правонарушения, а не уголовного преступления, сообщила официальный прежставитель УСК по региону Светлана Сахарова.

— В силу своей малозначительности производство предварительного следствия по уголовному делу подлежит прекращению. Для привлечения женщины к административной ответственности материалы переданы в органы внутренних дел.

По ее словам, следователями приняты все меры по нивелированию конфликта — однако женщина в категоричной форме отказалась признать свое правонарушение и тем более примиряться с потерпевшей стороной, считая свой поступок нормой поведения.

В свою очередь, женщина, срезавшая цветы на клумбе у многоэтажки в Витебске, ранее рассказывала нам, что в объяснении, данном в милиции, указала, что «обязуется этой женщине посадить по весне куст очитка. Его стоимость на самом деле от 2,5 до 4 рублей. Однако либо женщину не поставили об этом в известность, либо это ее не устроило».

Напомним, возле дома № 8 на улице Медицинской в Витебске мама с 15-летней дочкой сорвали с клумбы 25 цветков очитка видного. Это заметила жительница первого этажа, под окнами которой все происходило. Женщина сняла «акт вандализма» на камеру и написала заявление в милицию. После проведенной ОВД проверки материал поступил из прокуратуры Витебска в следствие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 134
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие пришло к выводу, что в действиях женщины усматриваются признаки правонарушения, а не уголовного преступления.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция Могилева не смогла установить участников незаконного пикета против "Матильды". Снова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика