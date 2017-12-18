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Уголовное дело по "цветочному грабежу" в Витебске закрыли. Женщина отделается "административкой"
19.12.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Следствие пришло к выводу, что в действиях женщины усматриваются признаки правонарушения, а не уголовного преступления, сообщила официальный прежставитель УСК по региону Светлана Сахарова.
— В силу своей малозначительности производство предварительного следствия по уголовному делу подлежит прекращению. Для привлечения женщины к административной ответственности материалы переданы в органы внутренних дел.
По ее словам, следователями приняты все меры по нивелированию конфликта — однако женщина в категоричной форме отказалась признать свое правонарушение и тем более примиряться с потерпевшей стороной, считая свой поступок нормой поведения.
В свою очередь, женщина, срезавшая цветы на клумбе у многоэтажки в Витебске, ранее рассказывала нам, что в объяснении, данном в милиции, указала, что «обязуется этой женщине посадить по весне куст очитка. Его стоимость на самом деле от 2,5 до 4 рублей. Однако либо женщину не поставили об этом в известность, либо это ее не устроило».
Напомним, возле дома № 8 на улице Медицинской в Витебске мама с 15-летней дочкой
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Следствие пришло к выводу, что в действиях женщины усматриваются признаки правонарушения, а не уголовного преступления.
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