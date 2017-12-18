Следствие пришло к выводу, что в действиях женщины усматриваются признаки правонарушения, а не уголовного преступления, сообщила официальный прежставитель УСК по региону Светлана Сахарова.

— В силу своей малозначительности производство предварительного следствия по уголовному делу подлежит прекращению. Для привлечения женщины к административной ответственности материалы переданы в органы внутренних дел.

По ее словам, следователями приняты все меры по нивелированию конфликта — однако женщина в категоричной форме отказалась признать свое правонарушение и тем более примиряться с потерпевшей стороной, считая свой поступок нормой поведения.

В свою очередь, женщина, срезавшая цветы на клумбе у многоэтажки в Витебске, ранее рассказывала нам, что в объяснении, данном в милиции, указала, что «обязуется этой женщине посадить по весне куст очитка. Его стоимость на самом деле от 2,5 до 4 рублей. Однако либо женщину не поставили об этом в известность, либо это ее не устроило».

Напомним, возле дома № 8 на улице Медицинской в Витебске мама с 15-летней дочкой сорвали с клумбы 25 цветков очитка видного . Это заметила жительница первого этажа, под окнами которой все происходило. Женщина сняла «акт вандализма» на камеру и написала заявление в милицию. После проведенной ОВД проверки материал поступил из прокуратуры Витебска в следствие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц.