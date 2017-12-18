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Понятие "уголовный проступок" может появиться в УК Беларуси

19.12.2017 11:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Введение понятия "уголовный проступок" в Уголовный Кодекс РБ имеет смысл, заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк перед началом межрегиональной конференции "Апелляция в системе уголовного права: реальность, тенденция и перспективы".

Понятие "уголовный проступок" может появиться в УК Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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Термин "Уголовный проступок" может быть законодательно закреплен в ближайшее время в Уголовном кодексе Российской Федерации. Верховный суд России одобрил для внесения в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно нему "уголовным проступком" будут считаться преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено лишение свободы.

Введение подобной нормы обсуждается в профессиональном сообществе и в Беларуси.

"Смотрел немного дискуссию по этому поводу — по поводу уголовного проступка. Наши криминалисты еще не пришли к единому мнению, но я тоже считаю, что это заслуживает внимания. Потому что вы знаете, что есть такой род уголовных дел – так называемых малозначительных, которые, наверное, с точки зрения права можно рассматривать не как преступление", — заявил Конюк.

Он напомнил, что у человека, совершившего преступление и признанного судом виновным, серьезно меняется социальный статус.

"Это очень серьезно, это на всю жизнь. С этой точки зрения, может быть, и есть смысл подумать об этом", — заметил генеральный прокурор.

 
Теги: Минск
 
 
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Понятие "уголовный проступок" может быть уже в ближайшее время законодательно закреплено в Уголовном кодексе России - Верховный суд РФ одобрил соответствующий...

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