МИНСК, 19 дек — Sputnik. Введение понятия "уголовный проступок" в Уголовный Кодекс РБ имеет смысл, заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк перед началом межрегиональной конференции "Апелляция в системе уголовного права: реальность, тенденция и перспективы".



© Sputnik / Виктор Толочко За полгода в Беларуси вынесено 36 оправдательных приговоров

Термин "Уголовный проступок" может быть законодательно закреплен в ближайшее время в Уголовном кодексе Российской Федерации. Верховный суд России одобрил для внесения в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно нему "уголовным проступком" будут считаться преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено лишение свободы.

Введение подобной нормы обсуждается в профессиональном сообществе и в Беларуси.

"Смотрел немного дискуссию по этому поводу — по поводу уголовного проступка. Наши криминалисты еще не пришли к единому мнению, но я тоже считаю, что это заслуживает внимания. Потому что вы знаете, что есть такой род уголовных дел – так называемых малозначительных, которые, наверное, с точки зрения права можно рассматривать не как преступление", — заявил Конюк.

Он напомнил, что у человека, совершившего преступление и признанного судом виновным, серьезно меняется социальный статус.

"Это очень серьезно, это на всю жизнь. С этой точки зрения, может быть, и есть смысл подумать об этом", — заметил генеральный прокурор.