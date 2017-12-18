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СК о гибели роупджампера под Минском: Организатор прыжка не зафиксировал веревку, вину не признал

19.12.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Обвиняемый индивидуальный предприниматель вину не признал. Скоро он предстанет перед судом. Ему грозит до трех лет лишения свободы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Расследование уголовного дела длилось несколько месяцев. Напомним, трагедия произошла 18 июня в Соснах под Минском. Прыгая с с площадки котельной на высоте 70 метров, насмерть разбился роуджампер — 27-летний житель Солигорска. Он не был профессионалом, прыгнуть пришел по подарочному сертификату. Сразу после гибели молодого человека был задержан организатор прыжка, но вскоре его отпустили на свободу.

— Уникальное дело. Беспрецедентный следственный эксперимент. Приобщенные видеозаписи камеры «GoPro», квадрокоптера, мобильного телефона с видеофиксацией момента гибели — следователи следственного управления УСК по Минску завершили расследование обстоятельств гибели роупджампера в Соснах, — сообщила сегодня Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.

Следователи установили, что организатор прыжка не зафиксировал веревку, не следил постоянно за безопасностью конструкции и не не использовал дополнительные метода для подстраховки. Как отмечает Юлия Гончарова, к расследованию дела были подключены специалисты МЧС. Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса РБ.

— Вину свою мужчина не признал, — отметили в СК. — Используя свои специальные познания и навыки, с целью избежать уголовной ответственности, он выдвигал различные версии произошедшего и скрывал способы и обстоятельства фиксации тех или иных веревочных конструкций. Истину следствие устанавливало по объективным данным — записи с квадрокоптера, телефона, результаты эксперимента и другие. На основании полученных сведений в ходе следственного эксперимента воспроизведены обстановка и обстоятельства падения, в том числе с использованием манекена.

Чтобы избежать подобных трагедий, Следственный комитет направил в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности предложение о регламентации вида деятельности.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый индивидуальный предприниматель вину не признал. Скоро он предстанет перед судом. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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