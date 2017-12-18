Прокуратура о порно с собакой в Лунинце: мальчик воспринял это как игру

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Уголовное дело в отношении четверых жителей Лунинца, которые обвиняются в распространении видеоролика порнографического характера с участием ребенка и собаки, направлено в суд, сообщила Sputnik заместитель прокурора Лунинецкого района Ольга Богатыревич.

Судебное заседание могут назначить до Нового года, добавила специалист.

Видео с собакой

Героем ролика стал мальчик 2008 года рождения. В августе этого года он гулял с двумя одноклассниками в районе стадиона "Полесье" райцентра. Там дети увидели бродячую собаку, которая находилась в период случки и вела себя навязчиво. Это их заинтересовало, в результате чего одноклассники предложили мальчику ради прикола снять штаны и встать на четвереньки перед ней. Сказали, что взамен заплатят 35 рублей.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Дети в Лунинце сняли порно с одноклассником, четверых будут судить

"Он согласился, потому что захотел денег заработать", — отметила Ольга Богатыревич.

Полового акта не было, уточняют в прокуратуре.

Вместе с тем происходящее было запечатлено на видеокамеру телефона. Друзья заплатили мальчику 1,25 рублей, а сами отправились домой. По дороге встретили троих знакомых – ребят 15 лет – и похвастались им видео. Те попросили перебросить его на телефон, а после его сбросили знакомой девушке.

"После школьники пришли к матери потерпевшего и показали ей ролик – показать, чем ее ребенок занимается в свободное время. Она стала ругаться и сказала, чтобы они удалили это видео, что они и сделали. Затем она пообщалась с родными школьников. Дети пообещали найти девочку, которой сбросили ролик. Но прошло время — никто никого не нашел", — рассказала специалист.

Распространение в соцсетях

Через 20 дней видео появилось в интернете. Старшая сестра потерпевшего узнала об этом от одноклассницы, которая прислала ролик и спросила, ее ли брат на нем запечатлен. Мама мальчика обратилась в милицию. Проведенная экспертиза признала ролик порнографическим.

После проведения проверки было возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Лунинца, которые участвовали в распространении видеолика. С потерпевшим они не знакомы, уточняют в прокуратуре.

Эти парни, получив видео, пересылали его своим знакомым, а затем выложили видео в социальную сеть "ВКонтакте", после чего оно стало распространяться в интернете.

Известно, что среди обвиняемых – один несовершеннолетний. Остальным — в районе 20 лет. Все воспитываются в благополучных семьях.

"Один парень учится на четвертом курсе в Белорусском государственном аграрном техническом университете. Второй — студент буда-кошелевского коллежа, третий – учащийся лунинецкого училища. Четвертый обвиняемый – безработный", — сообщили в прокуратуре.

В пятницу дело было направлено в суд. В течение 10 дней должны назначить судебное заседание. Оно может состояться до Нового года или уже после него, добавила Богатыревич.

Стресс для родителей школьника

О семье потерпевшего известно, что она полная и благополучная, а ребенок хорошо успевает в школе.

В прокуратуре отмечают, что происходящее стало стрессом больше для родных ребенка, чем для него самого. Он воспринимал случившееся скорее, как игру, и соответственно в психологической помощи после не нуждался.

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"Когда материал проверки был в милиции, я сотрудникам говорила, чтобы поработал психолог. Но ребенок в силу своего возраста до конца не понимает, что происходит. Для него это такая шутка. Там больше стресс для родителей", — сообщила Ольга Богатыревич.