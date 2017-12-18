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Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 декабря

19.12.2017 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 декабря
Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем в отдельных районах, преимущественно по южной части страны, пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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