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19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем в отдельных районах, преимущественно по южной части страны, пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-

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