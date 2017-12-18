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Вифлеемский огонь прибывает в Беларусь
19.12.2017 11:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Вифлеемский огонь во вторник прибывает в Беларусь, его первой "остановкой" в республике будет Гродно.
© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН
Вифлеемский огонь — ежегодная акция, приуроченная к Рождеству Иисуса. В ее рамках по всему миру разносят зажженный от расположенной в базилике Рождества Христова негасимой лампады.
Во вторник Вифлеемский огонь прибывает и в Беларусь — первым его можно будет увидеть в Гродно, где состоится торжественная передача огня в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия. Как ожидается, уже 20 декабря огонь будет и в минских храмах.
В Минске посмотреть на Вифлеемский огонь можно будет в Архикафедральном соборе Святого имени Пресвятой Девы Марии.
Увидеть огонь смогут и жители других городов Беларуси, куда его также доставят.
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Уже в среду, как ожидается, огонь будет доставлен из Гродно в белорусскую столицу.
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