Вифлеемский огонь прибывает в Беларусь

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Вифлеемский огонь во вторник прибывает в Беларусь, его первой "остановкой" в республике будет Гродно.



© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН Митрополит Павел и митрополит Кондрусевич о традициях Рождества

Вифлеемский огонь — ежегодная акция, приуроченная к Рождеству Иисуса. В ее рамках по всему миру разносят зажженный от расположенной в базилике Рождества Христова негасимой лампады.

Во вторник Вифлеемский огонь прибывает и в Беларусь — первым его можно будет увидеть в Гродно, где состоится торжественная передача огня в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия. Как ожидается, уже 20 декабря огонь будет и в минских храмах.

В Минске посмотреть на Вифлеемский огонь можно будет в Архикафедральном соборе Святого имени Пресвятой Девы Марии.

Увидеть огонь смогут и жители других городов Беларуси, куда его также доставят.