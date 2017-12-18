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Социальный проект "бомжстики" собрал больше денег, чем планировал

19.12.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Проект помощи бездомным «Бомжстики» собрал 3666 рублей на краудфандинговой платформе Ulej и перевыполнил установленный план по сбору средств.


Фото: ulej.by

Благотворительная инициатива собрала 105% от заявленной суммы. Ее автор, Илья Дударев, создал 12 миниатюрных фигурок бездомных, выполненных в форме бонстиков. Каждый бомжстик со своей историей. Например, Виталя в детстве подавал большие надежды — отлично играл в футбол:

«К сожалению, полученная травма перечеркнула планы юного спортсмена. С горя Виталий запил, связался с дурной компанией и пошел по наклонной».

Цена одного бомжстика составляла 5 рублей. Тринадцатая, коллекционная, фигурка продавалась за 10 рублей. Через краудфандинг автор планировал собрать 3500 рублей. По данным на 19 декабря проект поддержали 176 человек, которые перечислили 3666 рублей. До завершения сбора средств осталось 5 часов.

На собранные средства участники проекта купят теплые вещи и в канун Нового года и после праздника раздадут их бездомным.

 
 
Ссылка на источник 100
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По данным на 19 декабря проект поддержали на 3666 рублей.

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