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В Вилейском районе один пенсионер порезал колеса в Nissan другого из-за молодой женщины

19.12.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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14 декабря в вилейскую милицию обратился 82-летний житель агрогородка Вязынь и пожаловался на то, что бывший мужчина его сожительницы порезал предыдущей ночью колеса в его Nissan, рассказали в милиции региона.

Обидчику — 61 год. Женщине, из-за которой возник спор, — 35 лет.

Нарушитель признал свою вину: говорит, сделал это осознанно.

Теперь порезавший колеса должен возместить их стоимость пострадавшему и заплатить штраф за умышленное повреждение имущества — до 50 базовых.

 
 
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Нарушитель признал свою вину: говорит, сделал это осознанно.

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