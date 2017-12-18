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Уголовное дело за срезанные цветы на клумбе в Витебске закрыли
19.12.2017 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Производство предварительного следствия по уголовному дело в отношении жительницы Витебска, которая срезала цветы на клумбе возле жилого дома, прекращено, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Материалы направлены в УВД Витебска для привлечения нарушительницы к административной ответственности, добавила специалист.
© Sputnik/ Роман Шантар
Конфликт произошел 26 ноября, когда женщина вместе с 15-летней дочерью стала срезать цветы возле жилого дома на улице Медицинской. Жительница дома, которая, по ее словам, сажала растения, потребовала женщин прекратить это делать, но они нахамили в ответ. Тогда потерпевшая стала снимать происходящее на видео, с которым
В УСК уточнили, что следствие предприняло все исчерпывающие меры по нивелированию конфликта. Однако подозреваемая в категоричной форме отказалась признать свое правонарушение и тем более примеряться с потерпевшей стороной, считая, что ее поступок является нормой поведения.
"Сейчас следствие пришло к выводу, что в действиях подозреваемой формально усматривается состав преступления, однако в силу своей малозначительности производство представительного следствия по уголовному делу подлежит прекращению", — отметила специалист.
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Жительница областного центра обратилась в милицию после того, как неизвестная женщина вместе с дочерью срезала 25 цветков на клумбе возле многоквартирного дома.
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