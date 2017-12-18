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Тематическое консультирование по РТ будет доступно после 20 декабря

19.12.2017 12:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Тематическое консультирование по итогам первого этапа репетиционного тестирования (РТ) будет предоставляться после 20 декабря, заявил глава РИКЗ Юрий Миксюк.

Тематическое консультирование по РТ будет доступно после 20 декабря
© Sputnik/ Евгений Биятов
Новый вид репетиционного тестирования появится в Беларуси с февраля

Первый этап РТ завершается в республике; будущие абитуриенты уже имели возможность проверить свои знания по любому из 15 экзаменационных предметов.

Тематическое консультирование с разбором результатов и ошибок абитуриентам будут предоставляться после 20 декабря — бесплатно школьники смогут узнать о том, какие темы им еще необходимо "подтянуть".

Второй этап РТ начнется с февраля, тогда же Республиканский институт контроля знаний уже пообещал дать возможность проходить бесплатное репетиционное тестирование онлайн всем желающим. Впрочем, о деталях реализации данной идеи пока в институте не рассказали.

Третий этап репетиционного тестирования состоится весной, а само централизованное тестирование (ЦТ), необходимое для поступления в высшие учебные заведения, пройдет в конце июня — начале июля 2018-го.

Точные сроки проведения испытаний на централизованном тестировании, как и возможные изменения в ходе сдачи экзаменов, пока не определены.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый этап репетиционного тестирования завершается уже в ближайшие дни, второй стартует в феврале.

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