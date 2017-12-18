СК показал видео эксперимента по делу погибшего в Соснах роупджампера

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Расследование обстоятельств гибели роупджампера в июне в 2017 года в Соснах завершено, сообщили в Управлении Следственного комитета по Минску.



© Sputnik / Виктор Толочко Жители поселка Сосны о смерти роупджампера: молодежи заняться нечем

Во время прыжка с площадки трубы котельной высотой в 70 метров погиб 27-летний житель Солигорска. Роупджамперы часто прыгали с этой площадки, а погибший получил сертификат на прыжок в качестве подарка .

"Следствие установило, что организатор прыжков не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за безопасной ее эксплуатацией. Также мужчина не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий, в результате чего погиб 27-летний житель Солигорска", – пояснили в УСК по Минску.

Там подчеркнули, что это уголовное дело – с учетом деятельности организаторы прыжком и наступивших последствий – можно расценивать как беспрецедентное. К расследованию привлекались специалисты МЧС, которые помогли в проведении следственного эксперимента.

Видео эксперимента УСК выложило в интернет. Специалисты дважды воспроизводили ход событий – с правильно и неправильно закрепленной страховкой. К веревке был привязан мешок, вес которого равнялся массе тела погибшего.

В результате эксперимента с неправильно закрепленной страховкой мешок упал на землю, страховочные веревки не затормозили движение.



© Sputnik/ Илья Питалев СК завел дело после гибели роупджампера в Соснах

Индивидуальному предпринимателю, организатору прыжков, было предъявлено по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчина не признал свою вину.

"Используя свои специальные познания и навыки, с целью избежать уголовной ответственности, он выдвигал различные версии произошедшего и скрывал способы и обстоятельства фиксации тех или иных веревочных конструкций. Истину следствие устанавливало по объективным данным — записям с квадрокоптера, телефона, результатам эксперимента и другим", — подчеркнули в УСК по Минску.

Чтобы предупредить гибель граждан в результате подобных инцидентов, УСК по Минску внесло в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС предложение о регламентации вида деятельности, связанного с осуществлением прыжков с высоты на веревке в развлекательных целях. Следователи напомнили, что в настоящее время организаторы развлекательных прыжков с высоты действуют вне правового поля.

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Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.