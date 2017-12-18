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СК показал видео эксперимента по делу погибшего в Соснах роупджампера
19.12.2017 12:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Расследование обстоятельств гибели роупджампера в июне в 2017 года в Соснах завершено, сообщили в Управлении Следственного комитета по Минску.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во время прыжка с площадки трубы котельной высотой в 70 метров погиб 27-летний житель Солигорска. Роупджамперы часто прыгали с этой площадки, а погибший
"Следствие установило, что организатор прыжков не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за безопасной ее эксплуатацией. Также мужчина не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий, в результате чего погиб 27-летний житель Солигорска", – пояснили в УСК по Минску.
Там подчеркнули, что это уголовное дело – с учетом деятельности организаторы прыжком и наступивших последствий – можно расценивать как беспрецедентное. К расследованию привлекались специалисты МЧС, которые помогли в проведении следственного эксперимента.
Видео эксперимента УСК выложило в интернет. Специалисты дважды воспроизводили ход событий – с правильно и неправильно закрепленной страховкой. К веревке был привязан мешок, вес которого равнялся массе тела погибшего.
В результате эксперимента с неправильно закрепленной страховкой мешок упал на землю, страховочные веревки не затормозили движение.
© Sputnik/ Илья Питалев
Индивидуальному предпринимателю, организатору прыжков, было предъявлено по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчина не признал свою вину.
"Используя свои специальные познания и навыки, с целью избежать уголовной ответственности, он выдвигал различные версии произошедшего и скрывал способы и обстоятельства фиксации тех или иных веревочных конструкций. Истину следствие устанавливало по объективным данным — записям с квадрокоптера, телефона, результатам эксперимента и другим", — подчеркнули в УСК по Минску.
Чтобы предупредить гибель граждан в результате подобных инцидентов, УСК по Минску внесло в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС предложение о регламентации вида деятельности, связанного с осуществлением прыжков с высоты на веревке в развлекательных целях. Следователи напомнили, что в настоящее время организаторы развлекательных прыжков с высоты действуют вне правового поля.
Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.
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Расследование обстоятельств гибели роупджампера завершено; индивидуальному предпринимателю - организатору прыжков - предъявлено обвинение.
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