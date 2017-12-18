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В столице ищут парня, который украл фотоаппарат и деньги из кафе на Карла Маркса
19.12.2017 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Столичные правоохранители разыскивают парня, который украл в подсобном помещении кафе на Карла Маркса фотоаппарат и деньги. Об этом
12 декабря неизвестный парень похитил из подсобного помещения кафе по улице Карла Маркса фотоаппарат Sony с двумя объективами. Потерпевший оценивает похищенное имущество в 1430 рублей. При беседе с сотрудниками кафе выяснилось, что накануне хищения фотоаппарата еще у одного работника кафе пропали деньги.
Если вы узнали человека на фото, правоохранители просят сообщить по телефонам 8 (029) 256−06−72, 8 (025) 956−55−19 либо 102.
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Вещи были украдены из подсобного помещения заведения.
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