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Самый вежливый доктор в Полоцке работает хирургом в городской поликлинике
19.12.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by
В Полоцком районе выбрали самого вежливого доктора. Победителем
В Полоцке Леонид Морозов работает с 2006 года: приехал сюда как молодой специалист для прохождения интернатуры после окончания медуниверситета в Минске. Хирургическую службу больницы возглавил в 2015 году.
«Это очень скромный человек с открытой душой, отзывчивым и добрым сердцем. Коллеги отзываются о Леониде как о высококвалифицированном специалисте, профессионале, а пациенты неоднократно выражали ему благодарность на страницах региональной газеты», — рассказали в больнице.
В топ лучших докторов района вошли также врач-терапевт центральной городской поликлиники Елена Джигалюк (около 8,3 тысячи голосов) и врач-невролог детской поликлиники Елена Степанец (8,1 тысячи голосов).
Интернет-голосование проводилось на сайте ЦГБ по 5-балльной системе с начала ноября. На выбор жителям города и района предложили 33 кандидатуры, отобранные голосованием в медучреждениях Полоцка и района. В их числе — педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, неврологи, врачи скорой помощи и др. У желающих отдать свой голос была возможность добавить своего кандидата на звание лучшего доктора, но ею никто не воспользовался.
Посещаемость сайта Полоцкой ЦГБ достаточно высокая, здесь регулярно проводят опросы. «Вместе с тем именно к этому конкурсу был проявлен огромный интерес: кандидаты в среднем набрали по несколько тысяч голосов, минимум исчисляется несколькими сотнями», — подчеркнули в больнице.
В дальнейшем конкурс на самого вежливого доктора в Полоцком районе планируют проводить ежегодно.
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В Полоцке Леонид Морозов работает с 2006 года: приехал сюда как молодой специалист для прохождения интернатуры после окончания медуниверситета в Минске.
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