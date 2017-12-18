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Самый вежливый доктор в Полоцке работает хирургом в городской поликлинике

19.12.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Полоцком районе выбрали самого вежливого доктора. Победителем конкурса стал заведующий хирургическим отделением центральной городской поликлиники Леонид Морозов — он набрал более 8,6 тысячи голосов.

Леонид Морозов. Фото: сайт Полоцкой ЦГБ

В Полоцке Леонид Морозов работает с 2006 года: приехал сюда как молодой специалист для прохождения интернатуры после окончания медуниверситета в Минске. Хирургическую службу больницы возглавил в 2015 году.

«Это очень скромный человек с открытой душой, отзывчивым и добрым сердцем. Коллеги отзываются о Леониде как о высококвалифицированном специалисте, профессионале, а пациенты неоднократно выражали ему благодарность на страницах региональной газеты», — рассказали в больнице.

В топ лучших докторов района вошли также врач-терапевт центральной городской поликлиники Елена Джигалюк (около 8,3 тысячи голосов) и врач-невролог детской поликлиники Елена Степанец (8,1 тысячи голосов).

Интернет-голосование проводилось на сайте ЦГБ по 5-балльной системе с начала ноября. На выбор жителям города и района предложили 33 кандидатуры, отобранные голосованием в медучреждениях Полоцка и района. В их числе — педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, неврологи, врачи скорой помощи и др. У желающих отдать свой голос была возможность добавить своего кандидата на звание лучшего доктора, но ею никто не воспользовался.

Посещаемость сайта Полоцкой ЦГБ достаточно высокая, здесь регулярно проводят опросы. «Вместе с тем именно к этому конкурсу был проявлен огромный интерес: кандидаты в среднем набрали по несколько тысяч голосов, минимум исчисляется несколькими сотнями», — подчеркнули в больнице.

В дальнейшем конкурс на самого вежливого доктора в Полоцком районе планируют проводить ежегодно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 101
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В Полоцке Леонид Морозов работает с 2006 года: приехал сюда как молодой специалист для прохождения интернатуры после окончания медуниверситета в Минске.

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