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Витеблянка обещала в интернете помощь по "откосу" от армии - и вот что вышло

19.12.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Жительница Витебска обещала парню из Городка «откосить» от армии. Парень передал ей деньги, но на службу его все-таки призвали. Жена призывника обратилась в милицию. Подробности истории сообщает пресс-служба УВД облисполкома.

Зарегистрировавшись на одном из форумов, посвященным вопросам призыва, 30-летняя витеблянка разместила там недвусмысленное объявление. Вскоре на него откликнулся парень из Городка. Женщина предложила призывнику «решить» все вопросы с военкоматом, в частности, помочь с постановкой диагноза, с которым в армию идти не придется. Новая знакомая заверила молодого человека, что в комиссии у нее есть «свой» человек, который подтвердит заболевание. За эти услуги она попросила определенную сумму.

Призывник передал деньги женщине и стал ждать благополучного решения вопроса. Каково же было его удивление, когда его все-таки отправили на срочную службу. Жена новобранца обратилась с заявлением в милицию, где подробно описала всю историю.

Правоохранители установили личность предприимчивой витеблянки. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Зарегистрировавшись на одном из форумов, посвященным вопросам призыва, 30-летняя витеблянка разместила там недвусмысленное объявление.

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