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Синоптики: ночью на среду — до -7°С

19.12.2017 13:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в грядущую среду 20 декабря, сообщили в Белгидромете.

Синоптики: ночью на среду — до -7°С
© Sputnik / Виктор Толочко
Предварительный прогноз: снег на Новый год будет

Хотя в Беларуси и сохраняется прохладная погода, настоящая зима с сильными заморозками пока в республику не спешила.

Согласно прогнозу погоды на среду 20 декабря, ночью столбики термометров могут опуститься до —1…-7°С, днем температура воздуха составит —5…+1°С.

В среду ожидается порывистый ветер, кратковременный снег, местами — мокрый. В некоторых районах возможна гололедица.

Продолжит холодать во второй половине недели. Так, в ночь на четверг температура понизится до —12°С. Однако, по предварительным данным, затем вновь немного потеплеет, а днем местами возможны плюсовые температуры.

Разные сервисы уже дают предварительный прогноз погоды и на Новый год. Так, согласно данным порталов, в ночь с 31 декабря на 1 января будет минусовая температура, а также возможен снег.

 
Теги: Минск
 
 
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Во второй половине недели температура воздуха по ночам может опускаться до 12°С.

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