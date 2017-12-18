Синоптики: ночью на среду — до -7°С

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в грядущую среду 20 декабря, сообщили в Белгидромете.



© Sputnik / Виктор Толочко Предварительный прогноз: снег на Новый год будет

Хотя в Беларуси и сохраняется прохладная погода, настоящая зима с сильными заморозками пока в республику не спешила.

Согласно прогнозу погоды на среду 20 декабря, ночью столбики термометров могут опуститься до —1…-7°С, днем температура воздуха составит —5…+1°С.

В среду ожидается порывистый ветер, кратковременный снег, местами — мокрый. В некоторых районах возможна гололедица.

Продолжит холодать во второй половине недели. Так, в ночь на четверг температура понизится до —12°С. Однако, по предварительным данным, затем вновь немного потеплеет, а днем местами возможны плюсовые температуры.

Разные сервисы уже дают предварительный прогноз погоды и на Новый год. Так, согласно данным порталов, в ночь с 31 декабря на 1 января будет минусовая температура, а также возможен снег.