Прокуратура проверила скандальный автопарк Гродно: водители перерабатывают норму в два раза

Гродно прокуратура после инцидента с прыгнувшим в Неман водителем и жалоб его коллег проверит автопарк">Гродненская прокуратура провела внеплановую проверку автопарка после того, как как один из водителей, выполняя рейс, остановил автобус — и вдруг прыгнул в Неман с 30-метрового моста. И сразу же после инцидента от работников автопарка стали поступать публичные жалобы на неправильную организацию труда на предприятии, низкую заработную плату, нарушения режима труда и отдыха.





Напомним, ЧП произошло в субботу, 4 ноября. 57-летний водитель гродненского городского автобуса № 21 внезапно остановился на мосту на улице Горновых, вышел из кабины. Мужчина подошел к перилам моста и прыгнул в реку . Водителя спасли. Недавно его выписали из больницы.

Проверка соблюдения требований законодательства о труде, а также Директивы № 1 проводилась сотрудниками прокуратуры совместно со специалистами Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, управления по труду, занятости и соцзащите Гродненского горисполкома, пишет «Гродненская правда».

И вот к чему пришли.

— В ОАО «Автобусный парк г. Гродно» соблюдается минимальный социальный стандарт в области оплаты труда (16 работникам производится доплата до уровня минимальной заработной платы). Заработная плата выплачивается регулярно в установленные коллективным договором сроки. Среднемесячная заработная плата одного работника за январь-октябрь составила 815,7 рубля, — говорит старший помощник прокурора Гродненской области Татьяна Вербель.

В то же время проверяющие нашли подтверждение фактам нарушений законодательства.

— В частности, не соблюдаются требования статьи 112 Трудового кодекса Республики Беларусь о продолжительности рабочего времени не свыше 40 часов в неделю, — рассказала Татьяна Вербель. — Водители городской колонны, к примеру, согласно разработанным графикам, проводят на линиях более 47 часов в неделю. Причем в указанное количество часов не включается время для проведения подготовительно-заключительных работ перед выездом на линию и после возвращения с линии на предприятие, а также время, необходимое для прохождения предрейсового медицинского осмотра.

Между сменами водители не всегда отдыхают, как положено, работают сверхурочно, а иногда без оформленного приказа нанимателя. За 10 месяцев текущего года 384 водителя городской и загородной линий сверхурочно и в выходные дни отработали 151 088,1 часа, что составило в среднем на одного водителя 393,5 часа в год, при норме не более 180 часов.

Некоторым работникам автобусного парка не предоставлялись дополнительные отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда, многие не были обеспечены в необходимом объеме средствами индивидуальной защиты. Выявлены и другие нарушения законодательства в сфере трудовых и связанных с ним отношений.

С начала года до времени проверки с предприятия уволились 40 водителей, текучесть кадров среди водителей составила 20,2 процента.

С водителями несколько раз встречался мэр города . До этого беседовать с шоферами приезжали представители районных администраций города. Правда, водители говорили, что конструктивного разговора не получилось.

— Проведенная прокуратурой Гродно проверка станет для нас стимулом к действию: она помогла обратить внимание на несовершенства в организации рабочего процесса, — признает первый заместитель директора ОАО «Автобусный парк г. Гродно» Дмитрий Буткевич. — Осознаем свои ошибки и недоработки. Сейчас, согласно предписанию, работаем над их устранением.