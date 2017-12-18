Развлекательный центр с выходом на набережную. Что хотят построить на площади Скорины в Полоцке

Торговый дом «Стрелец» разработал проект строительства на площади Скорины в Полоцке развлекательного центра с выходом на набережную и смотровой площадкой, сообщает портал gorod214.by.





Развлекательный и туристический объект планируют создать так, чтобы он вписался в историческую архитектуру города и дополнил стиль гостиницы «Двина».

Проект предполагает, что из здания можно будет выйти на набережную. Здесь расположится смотровая площадка — с хорошим обзором обоих мостов.

«Если присмотреться, на улице Нижне-Покровской нет дома № 42. Есть № 40 и № 44, а между ними — пустота. Эта территория тоже в нашем проекте определена как место отдыха горожан», — рассказал представитель компании.





Развлекательный центр задуман как место, где можно купить книги, сувениры, ремесленные изделия, посидеть в кафе, посетить бильярдную, караоке-бар, посмотреть кино.

«Стрелец» получил права на проектно-изыскательные работы, и проект завершили. Но почему его не реализовывают, пока узнать не удалось. В компании говорят, что нужно «набраться терпения».